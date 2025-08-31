Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến của công tác của Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 4/9/2025?

* Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4/9/2025.

Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này mang ba ý nghĩa quan trọng:

Thứ nhất, là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý, ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Thứ hai, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngay sau chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đồng chí Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc và khối quân nhân Quân Giải phóng Trung Quốc. Điều này thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ ba, trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc gặp với các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết những thế mạnh và tiềm năng hợp tác mà Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh khai thác trong tương lai để củng cố mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước

* Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh hợp tác. Hai nước có đường biên giới đất liền dài gần 1450 km, thuận lợi cho giao lưu nhân dân và giao thương giữa hai nước, có chung nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và hệ thống chính trị. Kinh tế hai nước có nhiều mặt bổ sung cho nhau. Trung Quốc là nền kinh tế lớn trên thế giới với thị trường tiêu thụ trên 1 tỷ dân, là cường quốc công nghệ trong nhiều lĩnh vực và có tiếng nói quan trọng về an ninh và phát triển. Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển 100 năm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chính những điểm bổ sung cho nhau đặt ra yêu cầu về sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong tình hình chính trị an ninh, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, việc phát triển quan hệ hai nước và tranh thủ thế mạnh hợp tác kinh tế phù hợp đường lối đối ngoại của mỗi nước và xu thế chung. Trong tương lai, hai bên cần triển khai các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược theo phướng hướng “6 hơn”, trong đó:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và định hướng phát triển kinh tế, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương để cùng ứng phó thách thức chung, giải quyết các bất đồng vì an ninh, hòa bình, phát triển của mỗi nước.

Thứ hai, tạo đột phá mới về kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, lĩnh vực AI, lượng tử, 5G, 6G, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao...

Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và văn hóa trên cơ sở những điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và gần gũi về địa lý nhằm tạo gắn kết, thắt chặt tình cảm hữu nghị, củng cố “nền tảng lòng dân” cho sự phát triển lâu dài, bền vững của quan hệ hai nước.

Với bề dày quan hệ giữa hai nước, những định hướng chiến lược rõ ràng từ lãnh đạo cấp cao và với môi trường hòa bình, ổn định làm nền tảng, những tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai bên sẽ được phát huy mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!