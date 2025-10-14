Tin tức
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Tạo dựng một tương lai an toàn hơn cho Việt Nam và khu vực ASEAN
Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo – Tiên phong, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai an toàn hơn, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn khu vực ASEAN.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, không phải ngẫu nhiên lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai năm 2025 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mà đó là một lựa chọn có chủ đích nhằm khẳng định mạnh mẽ: Giáo dục là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một tương lai kiên cường trước thiên tai.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, nhiều tỉnh thành miền Bắc Việt Nam đang phải oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt sau bão. Chỉ vỏn vẹn hai tháng, bốn cơn bão liên tiếp đã trút xuống những cơn mưa lịch sử, nhấn chìm nhiều vùng đất từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đến vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những hình ảnh ấy thật xót xa,…
"Nhưng, chúng ta không bất lực. Lịch sử đã dạy chúng ta bài học quý giá về sức mạnh của sự chủ động, của tinh thần đoàn kết và khả năng sáng tạo vô hạn. Ngay lúc này đây, tinh thần quốc tế cao đẹp ấy đang được thắp sáng. Tối nay, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên từ Nhật Bản đã đến với Việt Nam và sẽ chuyển đến Bắc Ninh trong ngày mai. Cùng với đó, trong ngày mai cũng có thêm những tấm lòng từ Australia sẽ chạm đến những vùng đất khó khăn. Chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử cao đẹp đó", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.
Bày tỏ sự quan tâm đến thế hệ trẻ đối với công tác phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Tôi muốn dành một sự quan tâm đặc biệt đến những con người đang nắm giữ chìa khóa của tương lai – các bạn sinh viên, những nhà giáo tương lai của đất nước. Các bạn không chỉ là những người đi học, các bạn chính là những người truyền cảm hứng. Trong tay các bạn chính là cả một thế hệ trẻ em Việt Nam". Một bài giảng lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai, một buổi ngoại khóa về kỹ năng sinh tồn, hay chỉ một câu chuyện ấm lòng về sự hồi sinh sau bão… tất cả, đều có thể trở thành ngọn lửa thắp sáng nhận thức, hình thành hạt giống của sự kiên cường. Các bạn chính là cầu nối sống động nhất giữa tri thức hàn lâm và cuộc sống, giữa giảng đường hôm nay và cộng đồng ngày mai. Hãy viết nên câu chuyện về một Việt Nam kiên cường bằng chính nhiệt huyết và trí tuệ của mình.
Đề cập đến tính phức tạp của thiên tai cũng như sự thiếu hụt nghiêm trọng về kinh phí cho công tác phòng ngừa, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, đây cũng là thời điểm để nhớ lại lời kêu gọi khẩn cấp của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ngài Tổng thư ký đã cảnh báo rằng rủi ro thiên tai đang ngày càng leo thang trên phạm vi toàn thế giới, trong khi nguồn kinh phí quan trọng dành cho phòng ngừa vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng.
Trong bối cảnh các thách thức ngày càng gia tăng, thông điệp của Ngài Tổng thư ký trở nên rõ ràng và cấp thiết hơn bao giờ hết. "Chúng ta cần phải cam kết sử dụng nguồn lực của mình để tăng cường khả năng chống chịu, không chỉ đơn thuần là để ứng phó với thiên tai. Đối với Việt Nam, việc áp dụng cách tiếp cận chiến lược này là nền tảng để giải quyết các mối đe dọa khí hậu ngày càng gia tăng. Chúng ta cần phải biến ưu tiên toàn cầu này thành hành động kiên quyết của quốc gia", bà Pauline Tamesis nhấn mạnh.
Thông tin về 3 hành động quan trọng trong phòng, chống thiên tai, bà Pauline Tamesis cho biết, cần có sự hợp tác với các bên liên quan thì việc ứng phó rủi ro thiên tai tốt hơn; tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng là điều rất cần thiết. xây dựng một tương lai chống chịu có nghĩa là thu hút những người trẻ tuổi ngay bây giờ.
"Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai là một diễn đàn rất đặc biệt, là nơi Chính phủ Việt Nam, các cơ quan Liên hợp quốc, các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự hội tụ để cùng áp dụng một cách tiếp cận thống nhất trong giảm thiểu rủi ro thiên tai. Với Việt Nam ở tuyến đầu của biến đổi khí hậụ và để ứng phó với những thách thức trước mắt, Đối tác của chúng ta phải tăng cường sâu rộng, củng cố các cơ chế quản trị, và thúc đẩy trao quyền cho thanh niên và cộng đồng. Cùng hợp tác, chúng ta có thể xây dựng một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng hơn", bà Pauline Tamesis bày tỏ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nêu rõ: "Ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai là một hành trình dài và cần sự chung tay của tất cả mọi người. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này ngày càng phát triển".
Tại Lễ mít tinh, các đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế cũng đã thông tin các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai; các bạn trẻ cũng dã chia sẻ những ý tưởng thông qua các giải pháp công nghệ, qua việc lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong việc giảng dạy....
Ban tổ chức cũng đã đánh giá tổng kết dấu ấn các hoạt động phòng, chống thiên tai nổi bật của Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Theo đó, năm 2024, đặc biệt là trước những hậu quả của bão YAGI (bão số 3) gây ra, có 31 cơ quan và tổ chức quốc tế đã tham gia hỗ trợ Việt Nam. Bộ Nông nghiệp đã tiếp nhận hơn 220 tấn hàng cứu trợ trị giá 2,3 triệu USD từ các đối tác. Bước sang năm 2025, Việt Nam lại tiếp tục gồng mình ứng phó với một mùa mưa bão khốc liệt. Chỉ trong vài tháng, bão số 3, bão số 5, bão số 10 và bão số 11 liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung. Với tinh thần đoàn kết và sẻ chia vẫn tiếp tục được lan tỏa, các tổ chức quốc tế, chính phủ và đối tác tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhanh chóng triển khai các hoạt động đánh giá nhanh nhu cầu, cam kết hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp hàng cứu trợ và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Cũng ngày trong chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp đầu tiên từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân Bắc Ninh. Bên cạnh đợt hàng của Nhật Bản hôm nay, dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng tài trợ từ Chính phủ Australia, Nga, , Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và nhiều tổ chức quốc tế khác./.