Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Tạo dựng một tương lai an toàn hơn cho Việt Nam và khu vực ASEAN

Ông Nguyên Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam tặng hoa kết nạp WHO và IOM là thành viên của đối tác. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo – Tiên phong, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai an toàn hơn, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn khu vực ASEAN.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, không phải ngẫu nhiên lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai năm 2025 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mà đó là một lựa chọn có chủ đích nhằm khẳng định mạnh mẽ: Giáo dục là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một tương lai kiên cường trước thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, nhiều tỉnh thành miền Bắc Việt Nam đang phải oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt sau bão. Chỉ vỏn vẹn hai tháng, bốn cơn bão liên tiếp đã trút xuống những cơn mưa lịch sử, nhấn chìm nhiều vùng đất từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đến vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những hình ảnh ấy thật xót xa,…

"Nhưng, chúng ta không bất lực. Lịch sử đã dạy chúng ta bài học quý giá về sức mạnh của sự chủ động, của tinh thần đoàn kết và khả năng sáng tạo vô hạn. Ngay lúc này đây, tinh thần quốc tế cao đẹp ấy đang được thắp sáng. Tối nay, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên từ Nhật Bản đã đến với Việt Nam và sẽ chuyển đến Bắc Ninh trong ngày mai. Cùng với đó, trong ngày mai cũng có thêm những tấm lòng từ Australia sẽ chạm đến những vùng đất khó khăn. Chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử cao đẹp đó", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Bày tỏ sự quan tâm đến thế hệ trẻ đối với công tác phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Tôi muốn dành một sự quan tâm đặc biệt đến những con người đang nắm giữ chìa khóa của tương lai – các bạn sinh viên, những nhà giáo tương lai của đất nước. Các bạn không chỉ là những người đi học, các bạn chính là những người truyền cảm hứng. Trong tay các bạn chính là cả một thế hệ trẻ em Việt Nam". Một bài giảng lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai, một buổi ngoại khóa về kỹ năng sinh tồn, hay chỉ một câu chuyện ấm lòng về sự hồi sinh sau bão… tất cả, đều có thể trở thành ngọn lửa thắp sáng nhận thức, hình thành hạt giống của sự kiên cường. Các bạn chính là cầu nối sống động nhất giữa tri thức hàn lâm và cuộc sống, giữa giảng đường hôm nay và cộng đồng ngày mai. Hãy viết nên câu chuyện về một Việt Nam kiên cường bằng chính nhiệt huyết và trí tuệ của mình.