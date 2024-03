Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham gia Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024 và hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF) 2024. Ảnh: TTXVN phát

Với chủ đề “Thúc đẩy ngoại giao trong thời kỳ khủng hoảng”, Diễn đàn ADF 2024 đã thu hút sự tham dự của khoảng 4.000 đại biểu, trong đó có 19 Lãnh đạo Cấp cao và gần 100 Bộ trưởng, Thứ trưởng từ 147 nước, cùng đông đảo đại diện các tổ chức quốc tế, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và doanh nghiệp. Diễn đàn tập trung trao đổi về tình hình thế giới và các khu vực, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, các xu thế phát triển mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo,... cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế đang nổi lên.

Các đại biểu nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp,Ngoại giao có vai trò then chốt nhằm thúc đẩy hợp tác và đối thoại, tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác là biện pháp hữu hiệu để xử lý các thách thức và xung đột hiện nay.

Là một trong những diễn giả chính tại phiên thảo luận “Xây dựng cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Thách thức của việc không cân bằng các lợi ích”, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh cục diện thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc. Hơn lúc nào hết châu Á – Thái Bình Dương cần bảo đảm duy trì một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. ASEAN mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các nước và các đối tác trong và ngoài khu vực nhằm đóng góp duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. ASEAN cũng ủng hộ các sáng kiến hợp tác đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; đề cao chủ nghĩa đa phương và việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời, tích cực thúc đẩy hợp tác và kết nối kinh tế để góp phần duy trì vai trò của châu Á – Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng của toàn cầu. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và cùng các nước thành viên ASEAN tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng làm việc với Ủy ban kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ DEIK. Ảnh: TTXVN phát