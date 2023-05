Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tham dự Diễn đàn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Thụy Điển

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu dự Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương về tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy đối thoại. Ảnh: TTXVN phát

Diễn đàn là dịp để các Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia EU và các nước khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cùng chia sẻ, đánh giá về cơ hội, thách thức và triển vọng hợp tác giữa hai khu vực châu Âu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, từ đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy phối hợp giữa hai khu vực trong giải quyết các vấn đề chung của thế giới. Ba chủ đề chính được thảo luận tại diễn đàn năm nay bao gồm thúc đẩy thịnh vượng bền vững và bao trùm; nắm bắt cơ hội phát triển xanh và vượt qua các thách thức toàn cầu; cục diện an ninh đang thay đổi ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch, Đại diện cấp cao chính sách đối ngoại và an ninh của EC Josep Borrell khẳng định hoà bình, ổn định, thịnh vượng và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương ảnh hưởng mật thiết đến lợi ích của châu Âu, do đó EU mong muốn tăng cường hiện diện, củng cố quan hệ đối tác với các quốc gia trong khu vực, cam kết đem lại các thành tựu hợp tác thực chất. Ông Josep Borrell kỳ vọng diễn đàn trở thành kênh đối thoại thường xuyên, kết nối các quốc gia Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Thuỵ Điển Tobias Billstrom cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều chuyển biến sâu rộng, đây là diễn đàn quan trọng để EU và các quốc gia Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thảo luận làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, cùng định hình và thúc đẩy tầm nhìn chung về phát triển bền vững, bao trùm và tự cường.

Tại thảo luận về thịnh vượng, bền vững và bao trùm, các trưởng đoàn nhận định kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Theo đó, các trưởng đoàn trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế và trưởng bền vững, xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và đa dạng, phát huy tiềm năng của kinh tế số và thu hẹp khoảng cách số. EU tích cực thúc đẩy liên kết kinh tế với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua việc đàm phán thêm các hiệp định thương mại tự do và quan hệ đối tác kinh tế số mới và triển khai các sáng kiến, khuôn khổ kết nối liên khu vực như Cửa ngõ toàn cầu và Hiệp định Vận tải hàng không Toàn diện ASEAN – EU. Các bên cũng trao đổi về các cơ chế chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, hỗ trợ tài chính giữa hai khu vực để nắm bắt hiệu quả các xu thế phát triển kinh tế mới và nâng cao tính tự cường của nền kinh tế.

Về cơ hội phát triển xanh và các thách thức chung, các trưởng đoàn cho rằng biến đổi khí hậu và các vấn đề về suy thoái môi trường, ô nhiễm và khủng hoảng năng lượng dần trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng, mang tính sống còn, đồng thời là cơ hội để các nước điều chỉnh định hướng phát triển; khẳng định quyết tâm cùng phối hợp nhằm hiện thực các cam kết chung toàn cầu như Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và Công ước đa dạng sinh học. Diễn đàn cũng đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh diễn ra một cách bền vững, bao trùm và công bằng; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm rác thải nhựa; thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, tài chính xanh, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và triển khai các công nghệ mới, ít phát thải, bền vững để mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất năng lượng.

Đánh giá về cục diện an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, các trưởng đoàn chia sẻ những thách an ninh phức tạp và đa chiều tác động tới EU và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đồng thời khẳng định cam kết đối với trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc; nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung nhằm bảo đảm an ninh khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Các đại biểu nêu cao tầm quan trọng của hợp tác an ninh hàng hải, bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 trên các vùng biển tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong đó có Biển Hoa Đông và Biển Đông. Các trưởng đoàn cũng thảo luận về một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng như an ninh mạng, quản lý thông tin giả, và phòng chống hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý.

