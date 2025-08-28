Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan Meder Abakirov

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tại cuộc điện đàm. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan; nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước đã có những bước phát triển tích cực với điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev tháng 3/2025 và cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Adylbek Kasymaliev nhân dịp hai Nhà Lãnh đạo tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân, Trung Quốc tháng 6/2025.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan Meder Abakirov chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp chuẩn bị chu đáo, trọng thị chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Adylbek Kasymaliev; nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp giữa hai Bộ Ngoại giao ở cấp Thứ trưởng và cấp các đơn vị liên quan để phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong việc thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng, nhất là về thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời đôn đốc thúc đẩy các bộ, ngành, cơ quan hai nước triển khai các lĩnh vực hợp tác tương ứng; đề nghị hai bên kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ song phương và trong công tác bảo hộ quyền, lợi ích của công dân, pháp nhân hai nước.

Ghi nhận kết quả hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, hai Thứ trưởng nhất trí Bộ Ngoại giao hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai tích cực, hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có việc khẩn trương đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương như Hiệp định hợp tác kinh tế, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Abakirov đã mời Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm Kyrgyzstan và tiến hành tham vấn chính trị vào thời gian phù hợp để thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao và giữa hai nước./.