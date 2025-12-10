Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiếp Tổng Biên tập Điều hành cấp cao Bloomberg khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp ông John Fraher, Tổng Biên tập Điều hành cấp cao của Bloomberg phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chào mừng ông John Fraher đến thăm Việt Nam; đánh giá cao Bloomberg, từ khi thành lập Văn phòng thường trú tại Hà Nội năm 2001, đã có đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thông qua việc truyền tải thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là các hoạt động chính trị, ngoại giao và sự kiện quốc tế ở Việt Nam như APEC 2006, 2017.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin tới đoàn tình hình phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh những biến chuyển tích cực trong thời gian vừa qua như việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại và tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới. Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các nước trên cơ sở cân bằng lợi ích, chuyển từ mối quan hệ cho nhận sang đối tác hợp tác cùng có lợi và được các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong năm 2026, Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước, là dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới.

Từ khi Bloomberg mở Văn phòng thường trú tại Việt Nam năm 2001, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương liên quan luôn hỗ trợ Bloomberg. Khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí nước ngoài, trong đó có Bloomberg, hoạt động hiệu quả theo đúng quy định pháp luật, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn Bloomberg tiếp tục quan tâm đưa tin bài sinh động, khách quan về tiến trình phát triển năng động của Việt Nam, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong khu vực.

Đề cập tới quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá năm 2025 đánh dấu 30 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với nhiều hoạt động ý nghĩa, là thời điểm nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ rất tích cực về mọi mặt trong quan hệ song phương. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Bloomberg, với vai trò là cơ quan truyền thông uy tín của Hoa Kỳ, sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Ông John Fraher bày tỏ lời cảm ơn Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong những năm gần đây. Ông nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong chiến lược thông tin của Bloomberg tại khu vực, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện và mức độ hội nhập sâu rộng vào các chuỗi cung ứng, dòng thương mại và hoạt động kinh tế toàn cầu.

Đề cập các lĩnh vực phát triển tiềm năng của Việt Nam, ông John Fraher bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới triển vọng kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, xu hướng thương mại quốc tế cũng như những vấn đề chính trị - đối ngoại thu hút sự chú ý của độc giả và truyền thông thế giới. Ông khẳng định Bloomberg mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và phản ánh ngày càng toàn diện, khách quan, sâu sắc hơn về Việt Nam trong thời gian tới./.