Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại Mường Than

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại các khu vực bị thiệt hại do trận lũ quét, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và trao quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.



Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn nơi xã ra lũ ống, lũ quét tại xã Mường Than tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân Lai Châu phải gánh chịu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao nỗ lực của địa phương, biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Mặc dù đây là trận lũ quét xảy ra bất ngờ ngoài vùng trọng điểm, song đến nay địa phương đã cơ bản khắc phục hậu quả ban đầu, bảo đảm bữa ăn cho hàng trăm hộ dân, đồng thời thông tuyến giao thông trên các tuyến chính.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, tổ chức mai táng chu đáo các nạn nhân và chăm lo tốt cho các gia đình có người thiệt mạng. Đối với 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di dời khẩn cấp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất chủ trương để tỉnh Lai Châu đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ, kiểu mẫu. Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần khẩn trương dựng nhà ở tạm cho người dân, đặc biệt là khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục rà soát thiệt hại để làm căn cứ hỗ trợ gạo cứu đói và các chính sách an sinh; nếu địa phương có nhu cầu về nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai, Trung ương sẽ xem xét, cân đối hỗ trợ. Về lâu dài, tỉnh cần tập trung cải tạo đất sản xuất, khôi phục sinh kế, ổn định dân cư sau thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ để ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ Lai Châu sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.