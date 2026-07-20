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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại Mường Than
Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân Lai Châu phải gánh chịu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao nỗ lực của địa phương, biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Mặc dù đây là trận lũ quét xảy ra bất ngờ ngoài vùng trọng điểm, song đến nay địa phương đã cơ bản khắc phục hậu quả ban đầu, bảo đảm bữa ăn cho hàng trăm hộ dân, đồng thời thông tuyến giao thông trên các tuyến chính.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, tổ chức mai táng chu đáo các nạn nhân và chăm lo tốt cho các gia đình có người thiệt mạng. Đối với 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di dời khẩn cấp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất chủ trương để tỉnh Lai Châu đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ, kiểu mẫu. Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần khẩn trương dựng nhà ở tạm cho người dân, đặc biệt là khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục rà soát thiệt hại để làm căn cứ hỗ trợ gạo cứu đói và các chính sách an sinh; nếu địa phương có nhu cầu về nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai, Trung ương sẽ xem xét, cân đối hỗ trợ. Về lâu dài, tỉnh cần tập trung cải tạo đất sản xuất, khôi phục sinh kế, ổn định dân cư sau thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ để ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ Lai Châu sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để chăm lo chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt và bảo đảm giao thông, sớm ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở. Hiện thời tiết vẫn còn mưa, các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm, bảo đảm nhu yếu phẩm, nước sinh hoạt cho người dân.
Tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai dựng khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi có nơi ở mới. Đồng thời, tỉnh đã bố trí quỹ đất để tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân, tiếp tục rà soát các khu vực không còn bảo đảm an toàn để đề xuất bổ sung phương án sắp xếp dân cư lâu dài.