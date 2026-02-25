Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Công tước xứ Richmond và Phu nhân

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Công tước và Phu nhân thăm Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm của Công tước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.



Thứ trưởng cảm ơn Công tước và Phu nhân đã phối hợp, góp phần vào thành công của chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2025; đánh giá cao vai trò của Công tước trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản tại Goodwood Estate – một biểu tượng của văn hóa và lịch sử Anh quốc, đồng thời ghi nhận sự tham gia tích cực của Công tước trong các hoạt động từ thiện và cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hai nước cũng như vai trò toàn cầu của Vương quốc Anh; đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại – đầu tư, tài chính, giáo dục – đào tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu…; nhấn mạnh quan hệ hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ với việc hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm (10/2025); kim ngạch thương mại song phương hiện đạt mức cao kỷ lục, có thể đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay; Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Anh trong ASEAN.

Công tước xứ Richmond và Phu nhân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa đất nước tăng trưởng hai con số trong những năm tới; đánh giá hợp tác hai nước đang tiến triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như thương mại – đầu tư, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa – thể thao, du lịch…; bày tỏ vui mừng đã có dịp được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Anh trong chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư.

Công tước cho biết trong chương trình thăm Việt Nam, ông sẽ đi thăm một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...; thăm và làm việc với một số doanh nghiệp lớn như Vinfast, Tập đoàn FPT...; đồng thời mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với Việt Nam như hội họa, biểu diễn nghệ thuật, bóng đá, trình diễn đua ô tô, mô tô… Công tước cũng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các giải đua xe công thức, và cho rằng đây sẽ trở thành cơ hội kết nối kinh doanh quốc tế quan trọng.

Hai bên nhất trí về tiềm năng to lớn kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phối hợp tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và thiện nguyện, coi đây là nền tảng quan trọng để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia.

* Công tước xứ Richmond và Gordon (Vương quốc Anh) Charles Henry Gordon-Lennox là Giám đốc Quỹ từ thiện của Nhà Vua Anh, đồng thời là Nhà sáng lập, Quỹ Nghệ thuật Goodwood – tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nghệ thuật, môi trường và giáo dục. Ông cũng là người sáng lập Lễ hội Tốc độ Goodwood (Goodwood Festival of Speed) và Sự kiện đua xe cổ điển (Goodwood Revival) nổi tiếng tại Anh và thế giới.

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox là người rất có thiện cảm với Việt Nam và ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh./.