Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 tại Thái Nguyên

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 15.149 học sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.795 học sinh Trung học phổ thông; 2.354 học sinh đến từ các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 663 thí sinh tự do.

Hội đồng thi tỉnh Thái Nguyên đã bố trí 31 điểm thi với 658 phòng thi. Tất cả các phòng thi được lắp camera giám sát đảm bảo quét toàn bộ trong phòng, có máy nổ dự phòng khi mất điện để đảm bảo hoạt động liên tục của camera. Ngành Giáo dục Thái Nguyên cũng đã huy động trên 3.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước khi diễn ra kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi bằng phương pháp Realtime-PCR mẫu gộp hoặc test nhanh kháng nguyên. Qua xét nghiệm, tỉnh đã phát hiện 32 cán bộ, giáo viên dương tính với SARS-CoV-2. Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động số cán bộ, giáo viên dự phòng thay thế những trường hợp F0 này. Tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị phương án xử lý các tình huống phát sinh như: tổ chức thi cho thí sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19; bảo quản vật dụng, tài liệu cách biệt tối thiểu 25 mét; hỗ trợ thí sinh thông qua Chương trình “Tiếp sức mùa thi”… Ngoài ra, tỉnh cũng đã bố trí 147 cán bộ công an chính quy phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an toàn tại khu vực thi, đồng thời, bố trí lực lượng công an giao thông để tránh ùn tắc trong giờ cao điểm. Công tác an ninh cũng được đảm bảo tại khu vực sao, in đề thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án bảo đảm điều kiện an ninh an toàn phục vụ cho kỳ thi. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVD-19. Thứ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý tốt các tình huống phát sinh trong những ngày thi tiếp theo. Đặc biệt, địa phương cần thực hiện tốt 4 yếu tố quan trọng trong kỳ thi, gồm: nắm chắc quy chế; chuẩn bị kỹ các điều kiện; kiểm sát tình hình và Xử lý tốt các tình huống. Ngoài ra, ở mỗi khu vực thi phải có chế độ báo cáo thường xuyên để kiểm soát được tình hình thi. Ở môn thi tiếp theo, với bài thi Tổ hợp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các giám thị coi thi cần lưu ý nhắc nhở thí sinh kiểm tra kỹ mã đề thi để đảm bảo chính xác. Đối với những trường hợp thí sinh thi cách môn, các điểm thi phải bố trí phòng chờ theo đúng quy định.

Trước đó, Đoàn đã đến kiểm tra tại các điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (thành phố Phổ Yên), Trường Trung học phổ thông Gang thép (thành phố Thái Nguyên). Tại đây, Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng như công tác coi thi trong ngày thi đầu tiên. Đối với những quy định mới trong kỳ thi năm nay, Thứ trưởng đề nghị giám thị tại các điểm thi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử công nghệ cao vào phòng thi; đặc biệt tuyệt đối tuân thủ quy định về vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25 m./.