Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tham dự Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+

Cùng ngày, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+. Hội nghị do đồng chí Hứa Cam Lộ, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc chủ trì. Đồng chí Vương Tiểu Hồng, Uỷ viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Cơ quan Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc đã gửi lời mời Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+; bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao ý tưởng và công tác tổ chức Hội nghị chu đáo, trọng thị của nước chủ nhà Trung Quốc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: “Bộ Công an Việt Nam tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo của các đồng nghiệp Trung Quốc và sự tham gia tích cực của các nước, Hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+ sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước trên lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh ngày càng tốt đẹp, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho rằng hoạt động di cư quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng, tác động đến sự phát triển của các quốc gia. Hợp tác quốc tế để quản lý dòng di cư là một chủ đề được các nước đặc biệt quan tâm, ưu tiên tăng cường việc hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia ASEAN và các nước đối tác là vô cùng quan trọng và cấp thiết, góp phần vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân giữa ASEAN và các nước trong khu vực, đồng thời giải quyết có hiệu quả các thách thức trong phòng chống buôn bán người và đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Lương Tam Quang thông tin thêm, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để thực hiện các dự án, cũng như sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Việt Nam đã ký kết Hiệp định với Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống buôn bán người; Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý xuất nhập cảnh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên đã thống nhất và ký kết Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép để làm cơ sở triển khai hoạt động quản lý xuất nhập cảnh và phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động vượt biên.

Việt Nam đã chủ trì 2 dự án tổ chức Hội thảo ASEAN - Nhật Bản về ứng dụng công nghệ trong đấu tranh với tội phạm mua bán trẻ em và Hội thảo ASEAN - Trung Quốc về tăng cường hợp tác quốc tế truy bắt tội phạm truy nã. Các hội thảo đều được tổ chức thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác của Việt Nam với các nước trong đấu tranh, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động mua bán người và các loại tội phạm khác liên quan. Việt Nam cũng tham gia Diễn đàn Xuất nhập cảnh Tokyo lần thứ hai cùng đại diện 18 Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh các quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về những khó khăn, thách thức mà các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên thế giới phải đối mặt và cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp trao đổi thông tin một cách có hiệu quả với cơ quan chức năng các nước thông qua hội đàm, công hàm, cuộc gặp nhằm xác định các đối tượng nghi vấn, tổ chức môi giới hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xử lý các vụ việc trao trả, tiếp nhận công dân hai nước vi phạm pháp luật.

Là một nước thành viên ASEAN, với vai trò và trách nhiệm của mình, Việt Nam luôn tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác, diễn đàn khu vực về vấn đề quản lý dòng di cư.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh thêm, “Chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao cơ chế hợp tác mở rộng của DGICM ASEAN với các nước đối tác, đối thoại để cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, quan điểm về quản lý di cư góp phần quan trọng thúc đẩy di cư hợp pháp, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn người và đưa người di cư trái phép của các nước thành viên ASEAN cũng như của toàn khu vực.”/.