Thủ lĩnh thanh niên năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Trước khi công tác tại xã Mỹ Lộc, anh Nguyễn Anh Vũ (sinh năm 1990) từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Đoàn xã Phước Lâm. Trong giai đoạn này, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Các mô hình sinh hoạt chi đoàn được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích được duy trì hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.



Anh Nguyễn Anh Vũ lãnh nhận Giấy chứng nhận, biểu trưng tôn vinh đạt thành tích xuất sắc của Ban tổ chức tại Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khu vực

Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như vệ sinh môi trường, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thường xuyên, góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn phong trào, anh Nguyễn Anh Vũ tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp thanh niên, hình thành tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm.



Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh Nguyễn Anh Vũ được điều động, phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Mỹ Lộc. Anh đã nhanh chóng thích nghi, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã.



Dù đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn mới, anh vẫn dành nhiều tâm huyết cho công tác thanh niên. Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội của công tác Đoàn trong kỷ nguyên số, anh chủ động đưa công nghệ số vào hoạt động Đoàn - Hội như một công cụ quan trọng để kết nối, tập hợp và định hướng thanh niên.

Anh Nguyễn Anh Vũ, Bí thư Đoàn xã Mỹ Lộc hướng dẫn đoàn viên Chi đoàn Công an và Quân sự thao tác mã QR. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Phát huy năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, anh tiếp tục được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lộc. Trên cương vị này, anh xác định rõ vai trò người thủ lĩnh thanh niên phải vừa gần gũi, sâu sát cơ sở, vừa nhạy bén với xu thế mới để tổ chức Đoàn thực sự trở thành môi trường rèn luyện, cống hiến của tuổi trẻ.



Trên cương vị Bí thư Đoàn xã, anh Nguyễn Anh Vũ khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok… để kết nối các nhóm thanh thiếu niên trên không gian mạng. Thông qua các trang, nhóm do Đoàn - Hội quản lý, nhiều nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên được truyền tải kịp thời, sinh động, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của giới trẻ. Các tin, bài, thông điệp được thiết kế bằng các ứng dụng như Canva, CapCut, Viettel AI…, tạo thành các sản phẩm infographic, video ngắn trực quan, dễ hiểu, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, định hướng thanh niên trong môi trường số.



Cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã, anh đã tham mưu triển khai nhiều mô hình, phần việc thanh niên gắn với chuyển đổi số, mang tính thiết thực và lâu dài. Trong đó có mô hình thư viện số phục vụ học tập, tra cứu; số hóa các di tích lịch sử để bảo tồn và quảng bá giá trị văn hóa; số hóa các tuyến đường, xây dựng khu dân cư thông minh; mô hình mã QR về tình hình an ninh trật tự, các văn bản nghị quyết mới, đặc biệt là mô hình số hóa không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận thông tin về Bác Hồ một cách sinh động, thuận tiện. Thông qua các mô hình này, năng lực số của đoàn viên, thanh niên từng bước được nâng cao; người dân cũng dần hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.



Anh Nguyễn Thanh Khoa, chủ nhà trọ tại xã Mỹ Lộc cho biết, việc được hỗ trợ lắp đặt bảng mã QR về tình hình an ninh trật tự giúp người thuê trọ dễ dàng tiếp cận thông tin và các thủ tục cần thiết. Anh cũng hướng dẫn lại cho công nhân trong khu nhà trọ thao tác quét mã, giúp mọi người thuận tiện hơn trong sinh hoạt và làm việc.



Anh Đỗ Gia Huy, đoàn viên Chi đoàn Công an xã Mỹ Lộc chia sẻ: Anh Vũ rất gần gũi, luôn lắng nghe ý kiến của đoàn viên. Nhờ cách làm mới, ứng dụng công nghệ, các hoạt động Đoàn trở nên sinh động hơn, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình mã QR tại các khu nhà trọ giúp người dân tiếp cận nhanh các thủ tục hành chính như đăng ký lưu trú và một số hồ sơ khác, hạn chế phải trực tiếp đến cơ quan chức năng.



Song song với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, anh Nguyễn Anh Vũ đặc biệt quan tâm đến việc tập hợp, đoàn kết thanh niên. Chủ trương “1+1” (mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn - Hội) được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Nhờ đó, nhiều tổ chức mới được thành lập, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của từng nhóm đối tượng như: chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước; 3 chi hội thanh niên công nhân; chi hội thanh niên tôn; câu lạc bộ thanh niên tình nguyện và 5 Câu lạc bộ theo sở thích như bóng đá, cầu lông, chuyển đổi số.



Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được duy trì, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiều công trình, phần việc an sinh xã hội mang đậm dấu ấn thanh niên như “Thắp sáng đường quê”, “Trụ điện nở hoa”, “Bức tường bích họa mang thông điệp”, “Người con hiếu thảo”, “Em nuôi của Đoàn”… góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.



Ông Nguyễn Tấn Phục, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mỹ Lộc, cho rằng: Anh Nguyễn Anh Vũ là cán bộ Đoàn trẻ, được đào tạo bài bản, luôn năng động, tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số vào hoạt động Đoàn. Các mô hình, phần việc thanh niên do anh Vũ tham mưu, triển khai đều phát huy hiệu quả tích cực.



Chia sẻ về động lực cống hiến, anh Nguyễn Anh Vũ bày tỏ: “Tôi mong muốn biến sự phát triển của công nghệ số thành công cụ hữu hiệu để đoàn kết, giáo dục thanh niên và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Khi thấy thanh niên hào hứng tham gia hoạt động, người dân được hưởng lợi từ các công trình, đó chính là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.



Anh Nguyễn Anh Vũ là 1 trong 4 cá nhân của tỉnh được đề cử tham gia Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khu vực phía Nam diễn ra tại Tây Ninh vào đầu tháng 12/2025 vừa qua.



Từ hành trình công tác của anh Nguyễn Anh Vũ, có thể thấy rõ hình ảnh một cán bộ trẻ trưởng thành từ cơ sở, bản lĩnh, sáng tạo và tận tâm với phong trào thanh niên. Đây chính là giá trị cốt lõi làm nên sức lan tỏa của những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.