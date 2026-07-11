Thu hút nguồn lực phát triển bền vững hệ sinh thái bán dẫn và công nghệ cao

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành và các danh mục công nghệ chiến lược, công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng có thêm cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút nguồn lực đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp tương lai. Thông qua hội thảo, Đà Nẵng sẽ có những góc nhìn chân thực, hình thành các chương trình hợp tác và dự án đầu tư cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng. Qua đó, từng bước đưa thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thời kỳ chuyển đổi số đang chuyển mình mạnh mẽ.



Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày nhiều tham luận về xu hướng phát triển ngành bán dẫn, đóng gói tiên tiến, thiết bị điện tử thông minh, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thiết bị bay không người lái và phát triển hệ sinh thái bán dẫn. Các tham luận tập trung chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác công - tư và thu hút đầu tư, góp phần giúp Việt Nam và Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.



Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Đà Nẵng - Điểm đến mới cho công nghệ bán dẫn và điện tử thông minh: Cơ hội và chiến lược phát triển”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; thu hút đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn; đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố.



Dịp này, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ. Nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao.

Không gian trưng bày triển lãm tại Hội thảo “Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026” do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Bên cạnh hội thảo, hoạt động triển lãm giới thiệu các cơ chế, chính sách, sản phẩm, công nghệ và mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của thành phố được tổ chức từ ngày 7-10/7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama.



Thông qua chuỗi hoạt động, Đà Nẵng kỳ vọng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các quỹ đầu tư; thu hút nguồn lực phát triển hệ sinh thái bán dẫn và công nghệ cao theo hướng bền vững, từng bước nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu./. Bên cạnh hội thảo, hoạt động triển lãm giới thiệu các cơ chế, chính sách, sản phẩm, công nghệ và mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của thành phố được tổ chức từ ngày 7-10/7 tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama.Thông qua chuỗi hoạt động, Đà Nẵng kỳ vọng mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các quỹ đầu tư; thu hút nguồn lực phát triển hệ sinh thái bán dẫn và công nghệ cao theo hướng bền vững, từng bước nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu./.