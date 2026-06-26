Thu hút dòng vốn công nghệ cao từ Đức vào Việt Nam

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh làm việc với Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và cán bộ ĐSQ, TLSQ Việt Nam. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Hội nghị do Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức, với sự hỗ trợ của Phòng Công nghiệp và Thương mại (IHK) Stuttgart, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á – Thái Bình Dương (OAV).



Tham dự hội nghị có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Nguyễn Đắc Thành; Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng các lãnh đạo cấp cao của tỉnh; ông Thomas Hundt, Quản lý cấp cao phụ trách khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Cơ quan Thương Mại và Đầu tư Liên bang Đức (GTAI); ông Günther Schmid, Vụ trưởng Vụ ngoại thương, Bộ Kinh tế bang Baden-Württemberg; Đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức (BVMW) cùng nhiều doanh nghiệp tên tuổi của Đức như Big Dutchmann, Boehringer Ingelheim, Goetze KG Armaturen, Schaeffler…, các nhà đầu tư và đối tác kinh tế Đức, Việt Nam và một số quốc gia châu Âu.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên BCHTW, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, Tây Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Đây là những nỗ lực nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D). Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: "Với vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, quỹ đất công nghiệp lớn và môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, chúng tôi mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, thiết bị công nghiệp, tự động hóa, bán dẫn và chuyển đổi số".

Đánh giá Tây Ninh là một trong những địa phương năng động, tăng trưởng nhanh của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành khẳng định, với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng logistics kết nối cảng biển và cửa khẩu quốc tế, nguồn nhân lực dồi dào cùng định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics, Tây Ninh mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng.



Hội nghị xúc tiến đầu của tỉnh Tây Ninh được tổ chức tại thủ phủ của bang Baden-Württemberg vì đây là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng nhất của Đức, đóng góp tỷ trọng lớn vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức và là trung tâm của nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao như ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Đối với Việt Nam, Baden-Württemberg là một đối tác quan trọng, nhiều doanh nghiệp của bang đã và đang đầu tư vào Việt Nam trong các ngành sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng và đào tạo nghề.



Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh đứng thứ tư cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký gần 2 tỷ USD, tăng 94,5% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại tỉnh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn khẳng định, hội nghị là cơ hội quý báu để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức, bao gồm cả các nhà đầu tư đã có dự án tại Tây Ninh trước đây cũng như các nhà đầu tư mới đang quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ông Huỳnh Văn Sơn coi đây là bước khởi đầu quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác đầu tư sâu rộng và bền vững hơn nữa giữa tỉnh Tây Ninh với các doanh nghiệp Đức trong thời gian tới.

Trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn VFT Bio Fuels và Công ty Cổ phần IMG Phước Đông. Ảnh: Thu Hằng - PV TTXVN tại Đức

Tại hội nghị, đại diện BVMW và các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn lớn như Big Dutchman, Boehringer Ingelheim, IMG, VFT Bio Fuels… đã có những phát biểu, chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Tây Ninh nói chung, qua đó đánh giá cao vị trí chiến lược và môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh và nhấn mạnh định hướng hợp tác trọng tâm trong công nghiệp sản xuất, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết, trao các thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn VFT Bio Fuels và Công ty Cổ phần IMG Phước Đông, nhằm nghiên cứu triển khai Tổ hợp Thép xanh và Năng lượng sinh học, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,1 tỷ USD chia làm hai giai đoạn.

Bên cạnh đó là Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Big Dutchman AG và Tập đoàn Hùng Nhơn trong triển khai các dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Tây Ninh, với tổng giá trị đầu tư khoảng 100 triệu euro (114 triệu USD).



Ông Pieter Buijs, Tổng Giám đốc Big Dutchman Vietnam, bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Hùng Nhơn, De Heus, Big Dutchman cùng các đối tác trong lĩnh vực con giống, dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi sẽ hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, góp phần đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm chăn nuôi công nghệ cao của Việt Nam và khu vực.

Với các thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị lớn được ký kết tại hội nghị, chương trình xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo tiền đề cho việc hình thành các dự án quy mô lớn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.



Trước đó, cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế bang Baden-Württemberg, Thomas Dörflinger, tại trụ sở bang. Hai bên đã trao đổi hiệu quả về những tiềm năng hợp tác thương mại và thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp trong bang vào tỉnh Tây Ninh, trong bối cảnh tỉnh đã dành riêng quỹ đất cho các doanh nghiệp Đức trong các lĩnh vực chế biến - chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo… Bang Baden-Württemberg cũng thông báo về dự án phối hợp với bang Bavaria (Bayern) về xử lý nước tại Việt Nam và có thể nghiên cứu triển khai tại Tây Ninh./.