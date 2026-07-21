Thu hồi về ngân sách gần 30 tỷ đồng qua thanh tra

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, năm 2026 là năm đầu tiên thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này không chỉ tạo cơ hội nâng cao hiệu quả quản trị mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với công tác thanh tra. Hoạt động thanh tra cần chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vi phạm sang tư duy phòng ngừa, cảnh báo sớm và hoàn thiện cơ chế quản lý. Hiệu quả của công tác thanh tra phải được đánh giá bằng những chuyển biến thực chất về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng quản trị và thực hiện kết luận thanh tra.

Trong bối cảnh nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn, công tác tiếp công dân phải được thực hiện ngay từ cơ sở; phòng, chống tham nhũng gắn với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Chuyển đổi số cần trở thành động lực đổi mới hoạt động thanh tra thông qua số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý việc thực hiện kết luận thanh tra trên môi trường số.

Ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, tập trung vào lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn vững vàng, khách quan, công tâm, liêm chính.

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ Lê Trọng Nguyên cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã triển khai 34 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm hơn 37,38 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi gần 33,9 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác gần 3,49 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 54 tập thể, 186 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Công tác theo dõi thực hiện kết luận thanh tra tiếp tục được tăng cường. Qua kiểm tra việc thực hiện 85 kết luận thanh tra, các cơ quan chức năng đã thu hồi về ngân sách nhà nước 29,61 tỷ đồng; thu hồi cho tổ chức, cá nhân 217 triệu đồng; đồng thời xử lý vi phạm hành chính 648 triệu đồng; xử lý trách nhiệm 4 tập thể, 97 cá nhân và tiếp tục chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.

Kết quả trên góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh tồn tại trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ Lê Trọng Nguyên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát quyền lực, công khai minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập và thanh tra trách nhiệm. Qua các cuộc thanh tra có nội dung phòng, chống tham nhũng, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hơn 29,22 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 28,82 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 3 tập thể và 133 cá nhân.

Tuy nhiên, theo Chánh Thanh tra thành phố Lê Trọng Nguyên, hoạt động của ngành đang đứng trước nhiều yêu cầu mới khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Phạm vi quản lý của Thanh tra thành phố được mở rộng, trong khi chính quyền cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ về quản lý nhà nước, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điều này đòi hỏi phải tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc thực thi pháp luật thống nhất, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Những yêu cầu này đặt ra áp lực lớn trong bối cảnh khối lượng công việc tăng lên, nhiều lĩnh vực quản lý phát sinh sau khi sắp xếp địa giới hành chính.../.