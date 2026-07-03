Thu hẹp khoảng cách số cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Một buổi livestream bán hàng của phụ nữ thôn Phiêng Luông, xã Bình An (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Đối với nhiều phụ nữ vùng nông thôn, nhất là hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ số từng gặp không ít khó khăn do hạn chế về kỹ năng, thiết bị và tâm lý e ngại thay đổi. Để thu hẹp khoảng cách số, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn ngay tại cơ sở, hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và khai thác hiệu quả các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, ngân hàng số, ứng dụng định danh điện tử VNeID cũng như các kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Song song với đó, nhiều nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và hội viên phụ nữ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số để phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ việc quay video, chụp ảnh sản phẩm, livestream bán hàng đến xây dựng kênh trên các nền tảng mạng xã hội và tham gia sàn thương mại điện tử, nhiều sản phẩm nông sản, dược liệu và đặc sản địa phương đã được quảng bá rộng rãi, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chị Phùng Thị Mùi, thôn Phiêng Luông, xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhận thấy nhu cầu mua bán trực tuyến ngày càng tăng, chị đã chủ động tìm hiểu cách xây dựng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương như dược liệu, nông sản... Theo chị Mùi, việc quảng bá trên không gian số không chỉ giúp sản phẩm được nhiều người biết đến, tăng lượng tiêu thụ mà còn góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong khu vực.

Không chỉ ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế, phụ nữ Tuyên Quang còn từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong đời sống. Từ các chợ dân sinh đến cửa hàng tạp hóa, việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mã QR ngày càng phổ biến, góp phần tạo thuận lợi trong giao dịch và quản lý chi tiêu.



Hội viên Chi hội phụ nữ thôn Cầu Xi, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, tham gia lớp tập huấn về công nghệ. Ảnh: TTXVN phát

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang) chia sẻ, thanh toán không dùng tiền mặt giúp việc mua bán nhanh chóng, thuận tiện, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh với vài thao tác đơn giản. Đặc biệt, các giao dịch đều được lưu lại trên ứng dụng, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và quản lý chi tiêu hằng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều hội viên phụ nữ tích cực tham gia các nhóm Zalo cộng đồng, các kênh thông tin của Hội để cập nhật kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, phòng, chống bạo lực gia đình cũng như nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Theo bà Đàm Thị Hằng, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Khuôn Niếng, xã Vĩnh Tuy (Tuyên Quang), Chi hội đã xây dựng mô hình chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hội viên sử dụng thành thạo điện thoại thông minh trong các hoạt động hằng ngày như giao dịch ngân hàng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bán hàng trên mạng xã hội. Với phương châm người biết hướng dẫn người chưa biết, đến nay hầu hết hội viên trong chi hội đã nắm được các kỹ năng số cơ bản và có thể áp dụng vào thực tế.

Hiệu quả từ các mô hình này có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong các Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ hội viên tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang cho hay, chuyển đổi số đang được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội và các phong trào phụ nữ. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý và triển khai các nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp.

Việc chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số đang giúp phụ nữ Tuyên Quang từng bước thay đổi tư duy, nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống, phụ nữ còn trở thành lực lượng tích cực lan tỏa chuyển đổi số đến cộng đồng, đóng góp vào quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương./.