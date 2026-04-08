Thư chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Nội dung bức thư viết:



"Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Phật lịch 2569) của nhân dân Lào anh em, và nhân dịp Đồng chí được Đảng Nhân dân cách mạng Lào tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, và qua đồng chí tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước những lời chúc tốt đẹp và tình cảm anh em thân thiết nhất.



Thưa đồng chí! Trong năm qua, chúng tôi bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Lào anh em đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đồng chí, Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ ngày càng phát triển, tiếp tục là hạt nhân tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra, đưa đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào nói chung, giữa MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói riêng, là tài sản vô giá của hai dân tộc. Tôi luôn mong muốn và sẵn sàng cùng đồng chí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.



Chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi rực rỡ trên cương vị cao cả của mình. Mong sớm được đón đồng chí sang thăm Việt Nam để chúng ta cùng nhau trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp đưa quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Trân trọng"./.