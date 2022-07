Thông tấn xã Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp truyền thông chính sách giai đoạn 2022-2026

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao đổi biên bản ký kết hợp tác tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng dự lễ ký có các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam: Nguyễn Tuấn Hùng, Đinh Đăng Quang; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đánh giá cao sự phối hợp giữa hai cơ quan, góp phần phát huy những chức năng, nhiệm vụ đặc thù để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; vừa hỗ trợ nhau cùng thực hiện các chức trách được giao. "Thông tin về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách về an sinh xã hội đã được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông của TTXVN, qua đó người dân nắm vững hơn chủ trương, đường lối; hiểu được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; thấy được quyền lợi của mình được bảo đảm; từ đó có sự ủng hộ và thực thi chính sách một cách tự nguyện. Bằng việc phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của các đối tượng tham gia bảo hiểm, thông tin của TTXVN đã góp phần để các cơ quan quản lý có sự điều chỉnh chính sách phù hợp, để chính sách xuất phát từ cuộc sống, sát với thực tiễn và phục vụ người dân", Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh.



Theo Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, không chỉ tạo được sự đồng thuận ở trong nước, TTXVN cũng đã đẩy mạnh việc truyền thông về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Việt Nam trên các sản phẩm thông tin đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng, lan tỏa trên các nền tảng truyền thông để thông tin trực tiếp đến được công chúng nước ngoài. Hiệu quả của truyền thông đối ngoại cho thấy, trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 vừa qua, thông tin về các quyết sách phòng, chống dịch, về nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an sinh xã hội đã nhận được sự chia sẻ của cộng đồng quốc tế, từ đó nhiều quốc gia đã có sự ủng hộ mạnh mẽ với Việt Nam cả về vật chất và tinh thần.



Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho rằng, việc hai cơ quan tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp là rất cần thiết, đặc biệt trong thời điểm các bộ, ngành, địa phương đang quyết tâm triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội sau giai đoạn chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19; rủi ro dịch bệnh tái bùng phát hiện vẫn còn tiềm ẩn; nhiều rào cản, “điểm nghẽn” trong thực thi chính sách cần phải tháo gỡ… "Chính sách bảo hiểm xã hội thỏa đáng sẽ là trụ đỡ cho xã hội được phát triển", Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tin tưởng trên cơ sở phối hợp công tác, TTXVN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế, cùng phối hợp để tháo gỡ những nút thắt, góp phần triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội nhằm đạt được mục đích cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả từ các chính sách.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, hệ thống chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân.

Trong điều kiện chính sách thay đổi, các chỉ tiêu quan trọng tăng so với cùng kỳ. Diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Tính đến hết năm 2021, số người tham gia Bảo hiểm xã hội là hơn 16,5 triệu người, đạt 33,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia Bảo hiểm y tế đạt hơn 88,8 triệu người (tăng gần 1,27 lần so với năm 2015), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số, tiệm cận mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân. Số lượng người thụ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế không ngừng tăng; việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được thực hiện kịp thời; phương thức chi trả được đổi mới theo hướng phục vụ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và nhân dân. Quỹ Bảo hiểm y tế đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất ngoài ngân sách nhà nước…

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, có được những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, có đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có TTXVN. Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và TTXVN luôn được tiến hành chủ động, kịp thời, hiệu quả với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, có tính thuyết phục theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

"Giai đoạn 2015-2020, với sự vào cuộc tích cực của phóng viên, biên tập viên 63 cơ quan thường trú của TTXVN tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, các thông tin về hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế… luôn được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, sâu sát, chất lượng và hiệu quả với khoảng 3.000 tin, bài. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế - một trong những trụ cột an sinh xã hội quan trọng của đất nước…", Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ.

Theo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa hai cơ quan được xây dựng nhằm cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…, đồng thời, tiếp nối sự phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2015-2020 và giải quyết những phát sinh đòi hỏi thực tiễn hiện nay. Việc triển khai đầy đủ các nội dung phối hợp sẽ giúp người dân, người lao động hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chính sách, tạo sự đồng thuận nhằm sớm hoàn thiện mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân và đảm bảo tốt mọi quyền lợi an sinh cho nhân dân.

Ông Nguyễn Thế Mạnh mong muốn TTXVN tiếp tục đồng hành, ủng hộ và dành sự quan tâm, ưu tiên tuyên truyền đầy đủ, hiệu quả những nội dung mà hai bên ký kết tại Quy chế phối hợp truyền thông giai đoạn 2022-2026. Đồng thời bày tỏ tin tưởng việc thực hiện Quy chế sẽ được triển khai thành công, mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần để ngày càng có nhiều người dân, người lao động được tham gia vào lưới an sinh; được đảm bảo an sinh xã hội như mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Theo đó, việc ký kết Quy chế nhằm tăng cường phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và TTXVN trong công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự, chương trình, chuyên mục, tọa đàm, các sản phẩm báo chí truyền thông về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên các phương tiện truyền thông của TTXVN, đảm bảo hiêu quả, kịp thời.../.