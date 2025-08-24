Thông tấn xã Việt Nam tổng duyệt triển lãm thành tựu 80 năm Đất nước

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang và các đại biểu tham dự tổng duyệt khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trực tiếp chỉ đạo tại khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Khu trưng bày giới thiệu các ấn phẩm của TTXVN. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Khu trưng bày giới thiệu hành trình 80 năm cơ quan thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, với thông điệp “Nguồn tin chính thống - Dòng tin chủ lực”. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN