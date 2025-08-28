Thông tấn xã Việt Nam tái hiện 80 mốc son tự hào qua không gian trưng bày đặc biệt

Sáng 28/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Trong khuôn khổ Triển lãm, Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu hành trình 80 năm Cơ quan Thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Với chủ đề “80 mốc son tự hào”, khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được thiết kế không chỉ để trưng bày thành tựu, mà để kể một câu chuyện xuyên suốt. Theo đó, TTXVN tái hiện lại những dấu mốc lịch sử thông qua các bản tin, hình ảnh và hiện vật gốc, khẳng định vị thế là dòng tin chủ lực và chính thống của đất nước suốt 80 năm qua.
Tại đây, khách tham quan được tận mắt chứng kiến những bản tin lịch sử vô giá, từ bản tin đầu tiên về Tuyên ngôn Độc lập (1945), tin chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), cho đến các tác phẩm báo chí tiên phong trong công cuộc đổi mới và hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, đa ngôn ngữ của kỷ nguyên chuyển đổi số.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự cho biết: Với sự vào cuộc của toàn ngành, gian trưng bày của TTXVN cung cấp nguồn thông tin phong phú bằng nhiều loại hình với hơn 200 bức ảnh, hàng chục hiện vật gắn với quá trình tác nghiệp của nhiều thế hệ phóng viên TTXVN.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tham quan gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Khu vực trưng bày các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
Khu trưng bày giới thiệu hành trình 80 năm cơ quan thông tấn quốc gia ra đời, xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước, với thông điệp “Nguồn tin chính thống - Dòng tin chủ lực”. Ảnh Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
Người dân trải nghiệm mini game tại khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
Một điểm nhấn nổi bật tại không gian trưng bày là quả cầu đặt ở vị trí trung tâm, biểu tượng cho hệ sinh thái thông tin toàn diện và khát vọng vươn ra thế giới của TTXVN. Bề mặt quả cầu được bao phủ bởi thông tin, hình ảnh, phản ánh sự hiện diện của mạng lưới phóng viên TTXVN rộng khắp trong và ngoài nước, tạo nên những sản phẩm thông tin chính luận đa phương tiện, đa nền tảng, tiên phong ứng dụng công nghệ số.
Đặc biệt, không gian trưng bày của TTXVN còn được đầu tư công nghệ với 15 màn hình (10 màn hình tương tác, 5 màn hình LED khổ rộng), giới thiệu 12 video clip, gần 20 live-show ảnh, 5 đồ họa chuyên đề. Các hình thức thể hiện này mang đến cái nhìn tổng quan, giàu cảm xúc về những thành tựu của đất nước cũng như các mốc son của TTXVN trong 80 năm qua./.
Thực hiện: Ngân Hà, Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam