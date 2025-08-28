Thông tấn xã Việt Nam tái hiện 80 mốc son tự hào qua không gian trưng bày đặc biệt

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Với chủ đề “80 mốc son tự hào”, khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được thiết kế không chỉ để trưng bày thành tựu, mà để kể một câu chuyện xuyên suốt. Theo đó, TTXVN tái hiện lại những dấu mốc lịch sử thông qua các bản tin, hình ảnh và hiện vật gốc, khẳng định vị thế là dòng tin chủ lực và chính thống của đất nước suốt 80 năm qua.

Tại đây, khách tham quan được tận mắt chứng kiến những bản tin lịch sử vô giá, từ bản tin đầu tiên về Tuyên ngôn Độc lập (1945), tin chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975), cho đến các tác phẩm báo chí tiên phong trong công cuộc đổi mới và hệ sinh thái báo chí đa nền tảng, đa ngôn ngữ của kỷ nguyên chuyển đổi số.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự cho biết: Với sự vào cuộc của toàn ngành, gian trưng bày của TTXVN cung cấp nguồn thông tin phong phú bằng nhiều loại hình với hơn 200 bức ảnh, hàng chục hiện vật gắn với quá trình tác nghiệp của nhiều thế hệ phóng viên TTXVN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham quan gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN