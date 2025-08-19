Thông tấn xã Việt Nam phát động ủng hộ nhân dân Cuba

Quang cảnh Lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba tại TTXVN. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đây là hoạt động góp phần tô thắm hình ảnh một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình, son sắt, sẻ chia và nhân ái, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Việt Nam-Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan" và "Luôn có Việt Nam".

Buổi lễ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu: Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA.