Thông tấn xã Việt Nam khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ chốt của Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN đã làm tốt vai trò một cơ quan báo chí chủ chốt, cung cấp thông tin nguồn chiến lược, đồng hành cùng đất nước trong mọi dấu mốc lịch sử.

Trong thời kỳ kháng chiến, phóng viên Thông tấn đã có mặt ở những địa bàn nóng bỏng, gian khổ nhất, ghi lại hình ảnh quân và dân ta chiến đấu dũng cảm, kiên cường. Phóng viên còn đi sâu vào đời sống của đồng bào vùng giải phóng. Nhiều tấm ảnh, bản tin của TTXVN ngày ấy đã trở thành những chứng nhân lịch sử vô giá, mang lại nhiều cảm xúc lay động lòng người.

Khi hòa bình lập lại, TTXVN đã nhanh chóng chuyển mình để đáp ứng yêu cầu mới. Không còn bom đạn, nhưng mặt trận thông tin vẫn nóng trong bối cảnh đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Tin tức của TTXVN phát đi phản ánh trung thực các khía cạnh của công cuộc tái thiết đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, khẳng định vị thế và nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, TTXVN là một trong những lực lượng xung kích, bền bỉ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin chính thống, giúp tăng cường sự đồng thuận xã hội và khẳng định uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh TTXVN ngày nay đã thực sự trưởng thành và liên tục phát triển, xứng với tầm vóc một cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, phục vụ yêu cầu tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhu cầu thông tin của các cơ quan truyền thông đại chúng, công chúng cả trong và ngoài nước, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đánh giá về vai trò của TTXVN trong công tác thông tin đối ngoại của đất nước, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho rằng công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế, được lãnh đạo cấp cao đánh giá là “điểm sáng”, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Góp phần vào những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác thông tin đối ngoại, với sự tham gia tích cực, chuyên nghiệp và bài bản của lực lượng thông tấn báo chí. Trong đó, phải kể đến TTXVN với vai trò thiết yếu, quan trọng của cơ quan thông tấn quốc gia, tổ hợp truyền thông lớn đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ.

Với định vị là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực của quốc gia, TTXVN đã thiết lập mạng lưới cơ quan thường trú ở nước ngoài rộng khắp, nhiều nhất trong các cơ quan báo chí Việt Nam, với 30 cơ quan thường trú có mặt tại cả 5 châu lục. Nguồn thông tin từ hệ thống cơ quan thường trú này rất quan trọng, không chỉ phục vụ báo chí trong nước mà còn là kênh truyền tải thông tin, thông điệp chính thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Qua hàng chục sản phẩm thông tin và hệ thống các nền tảng truyền thông đa dạng, bằng nhiều thứ tiếng, TTXVN đã giới thiệu hiệu quả hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển năng động; đồng thời góp phần xây dựng cầu nối thông tin, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và thế giới, giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Điểm mạnh nổi bật của TTXVN là đội ngũ phóng viên thường trú am hiểu địa bàn, có khả năng kết nối với mạng lưới chuyên gia, học giả và nhanh nhạy nắm bắt dư luận sở tại về tình hình Việt Nam, về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, từ đó cung cấp nguồn thông tin có giá trị tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Về vai trò của cơ quan thường trú TTXVN tại Bắc Kinh trong việc phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh triển khai công tác tuyên truyền tại địa bàn, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới hội tụ đầy đủ các yếu tố ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Chính vì vậy, những năm qua, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai nước diễn ra thường xuyên, sôi động.

Trong bối cảnh đó, Cơ quan thường trú TTXVN tại Bắc Kinh là một trong những cơ quan báo chí tiên phong, luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh để đưa tin kịp thời về các hoạt động đối ngoại quan trọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tại Trung Quốc cũng như những thành tựu hợp tác phong phú, thực chất đạt được giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; phản ánh đầy đủ, sinh động và khách quan đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, củng cố vững chắc nền tảng xã hội của quan hệ Việt-Trung.

Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá, với tác phong chuyên nghiệp, khả năng nhạy bén, đội ngũ phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đóng vai trò cầu nối thông tin quan trọng, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam tại một địa bàn chiến lược./.

