Thông quan ngày cuối tuần giúp doanh nghiệp giảm áp lực tồn kho hàng hóa

Các xe hàng nối đuôi nhau thông quan qua cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (14 và 15/3), bình quân mỗi ngày Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục thông quan cho trên 100 phương tiện, vận chuyển trên 1.500 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (tăng gấp 4 lần lượng hàng hóa so với tuần đầu tiên). Con số này không chỉ phản ánh nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của việc thí điểm mở cửa khẩu thông quan vào các ngày cuối tuần ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái, một trong những cửa khẩu năng động trên tuyến biên giới Việt - Trung.



Theo đại diện của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long thuộc Tập đoàn Texhong, việc cửa khẩu quốc tế Móng Cái mở cửa thông quan thêm 2 ngày cuối tuần giúp doanh nghiệp tăng thêm 30% thời gian xuất hàng qua cửa khẩu, tăng tính chủ động trong kế hoạch sản xuất, giảm áp lực tồn kho và chủ động hơn trong kế hoạch giao hàng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tác nước ngoài. Qua đó cũng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước đó, 2 ngày của tuần đầu tiên thực hiện thí điểm thông quan cuối tuần (ngày 7 và 8/3), Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục thông quan cho trên 200 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, vận chuyển khoảng 700 tấn hàng hóa qua lại cửa khẩu Bắc Luân II.



Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu gồm hải sản tươi sống, thủy hải sản đông lạnh, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng, cùng nguyên liệu phục vụ gia công giày dép và may mặc. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện và quy trình phối hợp giữa các lực lượng tại cửa khẩu, việc thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn ứ.



Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất sau khi chính thức thực hiện thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Bắc Luân II (thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái) không chỉ nằm ở không khí nhộn nhịp vào dịp cuối tuần, mà quan trọng hơn cả là đáp ứng được sự chờ đợi sau rất nhiều năm của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.



Trong bối cảnh nhu cầu giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục gia tăng, việc triển khai thông quan cuối tuần tại cửa khẩu Bắc Luân II được kỳ vọng sẽ trở thành bước khởi đầu quan trọng, góp phần tạo thêm động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh. Đồng thời khẳng định vai trò của cửa khẩu quốc tế Móng Cái - một trong những cửa ngõ thương mại năng động hàng đầu khu vực phía Bắc.



Cùng với tăng thời gian thông quan qua cầu Bắc Luân II, tỉnh Quảng Ninh cũng đang thúc đẩy triển khai cửa khẩu thông minh, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao năng lực thông quan, phát huy tối đa lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững. Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đến với Quảng Ninh nhiều hơn làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhiều hơn. Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, thậm chí có thể đàm phán với nước bạn kéo dài thời gian mở cửa khẩu thông quan trong 2 ngày cuối tuần nếu lượng doanh nghiệp, hàng hóa thông quan nhiều.



Tính từ đầu năm đến nay, tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt 1.086 doanh nghiệp (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 177 doanh nghiệp phát sinh mới (tăng 28%). Tính đến ngày 9/3, số thu ngân sách nhà nước tại đơn vị đạt trên 560 tỷ đồng (bằng 17% chỉ tiêu được giao và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025).



Từ ngày 7/3, tại khu vực cầu Bắc Luân II đã chính thức triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào thứ bảy, chủ nhật tại khu vực cầu Bắc Luân II, thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Việc thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào cuối tuần chính là bước đi cụ thể triển khai hiệu quả các nội dung thống nhất tại cuộc hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2026 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc./.