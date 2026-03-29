Thông qua Nghị quyết về xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên

Ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thể hiện tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm trong triển khai các quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng từng nội dung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, bảo đảm các nghị quyết được thông qua đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao, hiệu lực, hiệu quả, sát với thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân... Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết chủ trương giao UBND tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chủ quản dự án thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 120 km, điểm đầu tuyến giao với đường cao tốc CT.10 (Đồng Đăng - Trà Lĩnh) tại lý trình Km0+600, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tuyến giao với đường cao tốc CT.07 (Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng) tại lý trình Km78+00, tỉnh Thái Nguyên.

Đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn dài khoảng 70 km, đầu tư theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, riêng đoạn đi qua vùng núi đá có địa hình khó khăn, tốc độ thiết kế 80km/h, quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng từ 22,0m - 24,75m. Đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 50 km, đầu tư theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 24,75m. Phương thức đầu tư dự kiến của tuyến cao tốc này theo nguồn vốn đầu tư công...

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng khác, góp phần hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo gồm: sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐND điều chỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ khám, chữa bệnh, phòng bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh; quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) và HĐND tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp); quy định tiêu chí để quyết định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và điều chỉnh danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.