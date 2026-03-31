Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chi thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự thảo báo cáo; đồng thời nêu một số vướng mắc và kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trong việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị, kế hoạch, lịch làm việc và yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát; đã chuẩn bị Báo cáo tự kiểm tra, giám sát bám sát đề cương, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chỉ đạo các tổ chức Đảng chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp của các tổ chức Đảng có liên quan với Đoàn kiểm tra chu đáo, đảm bảo nghiêm túc. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nghiêm túc tiếp thu, sớm khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra; tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và kế hoạch thực hiện của Đảng bộ cấp dưới, chú trọng cụ thể hóa nội dung nghị quyết gắn với chức năng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của cơ quan đơn vị.



Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông báo các nội dung kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.