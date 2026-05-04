Thông qua danh mục thu hồi đất và kiện toàn Đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng như: Điều chỉnh thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 589/NQ-HĐND ngày 8/12/2025 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong việc thực hiện sắp xếp tài sản nhà, đất sau sắp xếp tinh gọn bộ máy và việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Nghị quyết về quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh Sơn La chủ tọa Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Cùng với đó là các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Báo cáo của UBND tỉnh tổng quan về hiện trạng môi trường của tỉnh giai đoạn 2021-2025; thông qua danh mục thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh diện tích, thời gian thu hồi đất các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết; bãi bỏ Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.



HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sang năm 2026 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không đáp ứng thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công; thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2026; sửa đổi Nghị quyết số 595/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2026; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn thu tiền sử dụng đất. Ngoài ra, HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI đối với Giám đốc Công an tỉnh.



Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng nhấn mạnh, các nghị quyết quan trọng được thông qua nhằm chuẩn hóa hoạt động của HĐND ngay từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời, quyết nghị các chính sách thiết thực về phân bổ vốn đầu tư công, điều chỉnh ngân sách; thông qua danh mục thu hồi đất và kiện toàn Đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.