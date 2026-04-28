Thống nhất toàn quốc về quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ

Hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Qua đó, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt trực tiếp tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương; làm cơ sở để Ban Chỉ đạo cấp quân khu, cấp tỉnh tổ chức tập huấn theo phân cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu đề dẫn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn quan tâm tới nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng là tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng tính chất chuyên môn cao của nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Tổ chức và các giảng viên tập trung truyền đạt nội dung lý thuyết thật ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề. Đồng thời, các giảng viên chú ý hướng dẫn tổ chức thực hành, “cầm tay chỉ việc” và giải đáp các thắc mắc, nghiên cứu tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cán bộ tham gia tập huấn; gợi mở các vấn đề để cán bộ tập huấn tham gia thảo luận, nhất là những vấn đề dự báo phát sinh từ thực tế cơ sở trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Các cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nắm chắc nội dung lý thuyết và kỹ thuật thực hành.

Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị các cơ quan chức năng bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tạo thành cơ chế chỉ đạo, hướng dẫn khép kín, thống nhất, thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện.

Sau hội nghị tập huấn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và tài liệu, video được tập huấn, khẩn trương tổ chức tập huấn theo phân cấp cho cán bộ, nhân viên, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại cơ sở, đảm bảo thống nhất, đồng bộ để sớm triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên thực địa.

Các điểm cầu dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và anh linh các anh hùng liệt sĩ, tích cực hưởng ứng, lan tỏa khí thế của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Thượng tướng Lê Quang Minh tin tưởng hội nghị tập huấn sẽ thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc về kỹ thuật và nghiệp vụ để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm tiến độ, đạt được các chỉ tiêu Chiến dịch đã đề ra.

Theo chương trình, Ban Tổ chức tiến hành tập huấn 3 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; Quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ./.