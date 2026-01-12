Thống nhất chủ trương giao tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trên cơ sở nội dung nghiên cứu của tư vấn thiết kế, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, tỉnh Điện Biên đã báo cáo đề xuất phương án đầu tư dự án với quy mô chủ yếu: Xây dựng đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), có điểm đầu tại vị trí ranh giới giữa 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La, điểm cuối kết nối với phường Điện Biên Phủ, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, 2 làn dừng khẩn cấp. Dự án sử dụng ngân sách đầu tư công, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 23.252 tỷ đồng...

Hiện nay, quy định của pháp luật về đầu tư công đã cho phép giao địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư đường cao tốc đi qua địa bàn 2 địa phương trở lên.

Tuy nhiên, đối với trường hợp đầu tư đường cao tốc trên địa bàn 1 địa phương thì chưa có quy định cụ thể giao địa phương đó là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư.

Do vậy, tỉnh Điện Biên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao UBND tỉnh Điện biên là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, để có đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện, Bộ Xây dựng đã trình dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 165/2024/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó quy định: Trường hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đề xuất của địa phương, giao địa phương quản lý, đầu tư xây dựng các tuyến đường, bao gồm cả quốc lộ và cao tốc.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc giao địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn cao tốc trên địa bàn 1 địa phương không trái Luật Đầu tư công, không vướng về thẩm quyền, việc tổng hợp và phân bổ vốn vẫn thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao tỉnh Điện Biên làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, thực hiện theo pháp luật về đầu tư công, các nghị định có liên quan, trong đó có Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, cùng pháp luật về xây dựng và đường bộ.

Tỉnh Điện Biên cần chuẩn bị phương án đầu tư với vai trò là chủ đầu tư.

Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo quy định.

Cũng tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Sơn La và lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo về dự án đầu tư đoạn cao tốc Mộc Châu - Sơn La, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương giao tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản đầu tư đoạn tốc này để triển khai đồng bộ, khai thác hiệu quả, tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang./.