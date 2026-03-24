Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV

Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung:
Đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
(1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

(2) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

(3) Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

(4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

(2) Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Báo ảnh Việt Nam / TTXVN

Kết nối, thúc đẩy các đối tác Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Ngày 24/3, tại thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia đã diễn ra các cuộc gặp, trao đổi hợp tác thương mại – đầu tư giữa các đại diện và thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC) với đại diện chính quyền bang Victoria cùng các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, tổ chức tài chính hàng đầu Australia. Các cuộc gặp, do Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu của Singapore và Australia, đồng thời cũng là đối tác sáng lập và phát triển của VIFC – chủ trì, được đánh giá là bước đi thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa VIFC với các đối tác Australia, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế – tài chính giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển sâu rộng.
