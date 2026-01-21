Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Buổi sáng, đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi chiều, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tài chính; Tỉnh ủy Sơn La; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Đảng ủy Bộ Công Thương; Thành ủy Cần Thơ; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Thành ủy Huế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận “Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận “Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam – nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tham luận về vấn đề “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”. Ảnh: TTXVN