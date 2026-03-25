Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau:

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.(2) Về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.(3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.(4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương từ đầu kỳ họp đến nay.2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các ý kiến Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đóng góp ý kiến.