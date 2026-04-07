Thông cáo báo chí số 03 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

1. Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 05: Quốc hội họp riêng

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (ii) thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 494 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 98,80% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 493 đại biểu tán thành (bằng 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội); (iii) Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín; (iv) thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 458 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 91,60% tổng số đại biểu Quốc hội); (v) Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Từ 15 giờ 05 đến 15 giờ 40: Quốc hội họp tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam)

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 495 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 495 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Lê Minh Hưng đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Vào 15 giờ 10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 Lê Minh Hưng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Vào 15 giờ 30, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

3. Từ 15 giờ 40: Quốc hội họp tại Hội trường

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031; (ii) biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; (iii) Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 474 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 94,80% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ Tư, ngày 8/4/2026 (theo Chương trình Kỳ họp đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị): Buổi sáng, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó, Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; (ii) nghe Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; nghe Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (iii) nghe Tờ trình về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín; nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 02 nội dung: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; (ii) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 02 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); (iii) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; (iv) thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)./.