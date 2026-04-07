Thông cáo báo chí số 02 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

1. Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 15: Quốc hội họp riêng



Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, các Ủy ban; (ii) nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 489 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 489 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội); (iii) Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.



2. Từ 09 giờ 15 đến 09 giờ 35: Quốc hội họp tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam)



Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 495 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 495 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,00% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Vào 09 giờ 20, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 Tô Lâm tiến hành thủ tục tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.



3. Từ 09 giờ 35 đến 09 giờ 55: Quốc hội họp riêng



Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các nội dung sau: (i) nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; (ii) nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội); (iii) nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 03 cơ quan ngang Bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.



4. Từ 09 giờ 55: Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền./.