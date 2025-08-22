Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: An Đăng - TTXVN TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung về Kỳ họp lần thứ 7 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Australia: THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHUNG

Về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7



1. Ngày 20 tháng 8 năm 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Thượng nghị sĩ Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên lần thứ 7 giữa Việt Nam và Australia tại Hà Nội. 2. Hai bên ghi nhận quan hệ hợp tác Việt Nam - Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, với sự tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định, các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2024 là một dấu mốc lịch sử. Hai bên hoan nghênh những tiến triển quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch Hành động triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện (giai đoạn 2024-2027). 3. Hai bên đánh giá cao việc duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, hoan nghênh việc tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần đầu tiên và mong muốn sớm tổ chức Diễn đàn Đối thoại Bộ trưởng về Năng lượng và Khoáng sản lần đầu tiên. Hai bên hoan nghênh việc mới thiết lập Tham vấn Chính sách đối ngoại Việt Nam - Australia.

4. Hai bên hoan nghênh quan hệ thương mại ngày càng mở rộng; cam kết tiếp tục làm sâu sắc quan hệ thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có việc triển khai hiệu quả Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Australia và các sáng kiến thiết thực được nêu trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, bao gồm Quỹ Tài trợ Đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD.

5. Hai bên ghi nhận hợp tác chiến lược ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, không gian mạng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số. Hai bên hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác về các Vấn đề mạng và Công nghệ trọng yếu và tái khẳng định sẽ sớm hoàn tất Bản ghi nhớ về Kinh tế số. Australia hoan nghênh những đóng góp ngoại giao của Việt Nam đối với các nỗ lực quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, trong đó có việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

6. Hai bên ghi nhận giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt, trong đó có hợp tác giáo dục sâu rộng với số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia ngày càng tăng. Hai bên tái khẳng định cùng hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam hoan nghênh cam kết của Australia dành 96,6 triệu AUD ODA cho tài khóa 2025-2026 và triển khai Kế hoạch Đối tác Phát triển Việt Nam - Australia giai đoạn 2025-2030. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thẳng thắn, hợp tác và mang tính xây dựng, trong đó có Đối thoại nhân quyền thường niên, tăng cường và đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và các cơ chế của Hội đồng.

7. Hai bên tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, coi đây là nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như toàn cầu. Hai bên cũng ghi nhận tầm quan trọng của nỗ lực tập thể trong ứng phó hiệu quả với những biến động và thách thức chung của khu vực.

8. Hai bên nhấn mạnh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương có thể dự đoán, minh bạch, rộng mở, bao trùm, tự do, công bằng, bền vững và dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hai bên cũng khẳng định cam kết củng cố cấu trúc kinh tế khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Australia tái khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam đăng cai APEC 2027. Hai bên sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác bảo đảm thành công của APEC 2027.

9. Hai bên tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Australia, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2026. Việt Nam hoan nghênh cam kết của Australia, với tư cách là Đối tác Đối thoại lâu đời nhất của ASEAN, trong việc hỗ trợ triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta thông qua các sáng kiến thiết thực và gia tăng hợp tác. Hai bên tái khẳng định cam kết trong triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) thông qua hợp tác thực chất trên bốn lĩnh vực ưu tiên, cũng như duy trì cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch, linh hoạt và dựa trên luật lệ, với ASEAN là trung tâm, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.

10. Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy trao đổi và đối thoại trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các thể chế khu vực, đa phương liên quan nhằm củng cố cấu trúc khu vực, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giảm nguy cơ xung đột, ngăn ngừa rủi ro và cùng ứng phó các thách thức. Hai bên khuyến khích các biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể và ngoại giao phòng ngừa nhằm củng cố các tiến trình ngăn ngừa xung đột, bao gồm thông qua Thỏa thuận Hợp tác gìn giữ hòa bình, đồng thời củng cố ổn định chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên hoan nghênh nỗ lực của ASEAN, cũng như vai trò lãnh đạo của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, bao gồm cả việc thiết lập cơ chế quan sát viên do ASEAN dẫn dắt. Về Myanmar, hai bên đánh giá cao những nỗ lực hiện nay của ASEAN, trong đó có vai trò của Đặc phái viên, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình phù hợp với Đồng thuận 5 điểm của ASEAN.

11. Hai bên bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông và tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, an ninh, ổn định, và thượng tôn pháp luật, bao gồm tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng đầy đủ tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Trên tinh thần đó, hai bên nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và ghi nhận tầm quan trọng của một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và không làm phương hại đến đến quyền của các quốc gia theo luật quốc tế. Hai bên tái khẳng định UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, và là cơ sở mang tầm quan trọng chiến lược cho hành động và hợp tác cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực biển, và tính toàn vẹn của UNCLOS cần được duy trì và bảo vệ.

12. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa Australia và tiểu vùng Mekong, coi đây là một khía cạnh quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia. Hai bên đánh giá cao cuộc họp Quan chức cấp cao Mekong - Australia lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2025 do hai nước đồng chủ trì, đồng thời hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về xây dựng tài liệu định hướng quan hệ Đối tác Mekong – Australia nhằm giải quyết các vấn đề xuyên biên giới và các thách thức chung, thúc đẩy phát triển bền vững, gắn kết kinh tế, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Việt Nam hoan nghênh thông báo của Australia về gói hỗ trợ 50 triệu AUD cho 06 hoạt động mới, mở rộng các hoạt động chống chịu khí hậu tại các nước Mekong, và phát triển nguồn nhân lực thông qua học bổng Chính phủ Australia. Hai bên đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia với Đồng bằng sông Cửu Long trong việc tăng cường chống chịu khí hậu, chuyển đổi nông nghiệp và sinh kế bền vững, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác về xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kiến thức. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết hợp tác trong các khuôn khổ khu vực và đa phương, trong đó có Ủy hội sông Mekong và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

13. Hai bên nhất trí hợp tác giải quyết các các vấn đề an ninh phi truyền thống cùng quan tâm. Hai bên ghi nhận những thách thức chung đối với Việt Nam và Australia trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tầm quan trọng của việc khẩn trương hành động nhằm thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận Paris, gắn với phát triển kinh tế và quá trình chuyển đổi kinh tế hướng tới mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việt Nam hoan nghênh vai trò tích cực của Australia trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc ứng cử đăng cai COP31 cùng các quốc đảo Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và chuẩn bị, ứng phó với thiên tai.

14. Hai bên ghi nhận sự kiện sắp tới kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325 mang tính dấu mốc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong năm 2025, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh./.