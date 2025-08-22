Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trên bục danh dự nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN Báo ảnh Việt Nam - TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung giữa Việt Nam và Bhutan: 1. Nhận lời mời của Ngài Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8 năm 2025. 2. Trong chuyến thăm, Quốc vương Jigme đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc vương cũng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. 3. Hai bên vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bhutan, bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, công nghệ, giáo dục, văn hóa, hàng không, y tế, trao đổi chuyên môn, nông nghiệp, môi trường, du lịch, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác đa phương trong khu vực và trên trường quốc tế. 3. Hai bên vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bhutan, bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, đầu tư, thương mại, công nghệ, giáo dục, văn hóa, hàng không, y tế, trao đổi chuyên môn, nông nghiệp, môi trường, du lịch, giao lưu nhân dân cũng như hợp tác đa phương trong khu vực và trên trường quốc tế.

4. Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao sáng kiến chiến lược Thành phố Chánh niệm Gelephu, dưới sự lãnh đạo của Quốc vương, với mục tiêu trở thành mô hình tiên phong toàn cầu về phát triển đô thị dựa trên giá trị và tính tái sinh, kết hợp các giá trị truyền thống của Bhutan và di sản tinh thần Phật giáo với các khuôn khổ pháp lý được quốc tế công nhận, thiết kế đột phá và công nghệ tiên tiến. Việt Nam cũng hoan nghênh những cơ hội đầu tư mà các cụm kinh tế cốt lõi của sáng kiến này mang lại.

5. Quốc vương Jigme bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam cũng như tinh thần sáng tạo, kiên cường của người dân Việt Nam và con đường hiện đại hóa năng động của đất nước. Quốc vương cũng ca ngợi thành công của lãnh đạo Việt Nam trong việc đưa đất nước trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và là trung tâm sản xuất đang vươn mình ở khu vực.

6. Các nhà Lãnh đạo hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị gần gũi giữa Việt Nam và Bhutan, trong đó có việc tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân.

7. Ghi nhận di sản văn hóa, tôn giáo giàu bản sắc mà Việt Nam và Bhutan cùng chia sẻ, Lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác tôn giáo thông qua phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, trao đổi đoàn chính thức và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực công tác tôn giáo, cũng như giao lưu học giả, tăng ni, Phật tử; tổ chức các chương trình tâm linh, nghỉ dưỡng và giảng dạy thiền định; hợp tác bảo tồn, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và di sản thiên nhiên; phối hợp giữa các bảo tàng và cơ quan lưu trữ; nghệ thuật biểu diễn và di sản ẩm thực; và phát triển hệ thống tri thức truyền thống.

8. Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong muốn khởi động đàm phán về Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư cùng các văn kiện khác giữa Bhutan và Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Hai bên khuyến khích trao đổi thông tin thị trường, nhu cầu xuất nhập khẩu của mỗi nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và nghiên cứu khả năng thảo luận và đàm phán các Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và đầu tư trong tương lai.

9. Bhutan đánh giá cao khoản đầu tư trực tiếp từ Việt Nam vào Bhutan, đồng thời hoan nghênh các khoản đầu tư mới vào Bhutan và dự án Thành phố Chánh niệm Gelephu.

10. Nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy giao lưu nhân dân, Lãnh đạo hai nước hoan nghênh và đề nghị sớm hoàn tất quá trình đàm phán Hiệp định Dịch vụ Hàng không giữa hai bên.

11. Hai bên tái khẳng định cam kết về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

12. Hai bên cam kết chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn và công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển xanh, công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ, sản xuất và du lịch sinh thái. Hai bên sẽ triển khai các dự án chung, nghiên cứu bổ sung chuỗi giá trị và tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ của mỗi bên.

13. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và hợp tác giáo dục; khuyến khích trao đổi sinh viên, hỗ trợ kỹ thuật trong đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin và sản xuất.

14. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch thông qua tuyên truyền, quảng bá chung, khai thác lợi thế riêng của mỗi nước và xây dựng chính sách hỗ trợ thuận lợi để thu hút thêm nhiều lượt khách du lịch.

15. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết (KLK), đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

16. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết các văn kiện sau:

• Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Bhutan;

• Bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông và Hạ tầng Bhutan.

17. Lãnh đạo hai nước nhất trí giao Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Bhutan duy trì tham vấn thường xuyên nhằm rà soát, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ cả song phương và đa phương, trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm và phối hợp thúc đẩy các ưu tiên chung.

18. Quốc vương Jigme cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn Bhutan sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu. Quốc vương cũng trân trọng mời các lãnh đạo Việt Nam thăm Bhutan.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2025./.

