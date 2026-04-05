Thông báo kết quả giám sát Đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 5/4, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát Đợt 1 và triển khai Kế hoạch kiểm tra Đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.



Các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 gồm: đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng,



Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát đợt 1 năm 2026 về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; công bố Kế hoạch kiểm tra Đợt 2 năm 2026. Thời gian hoàn thành trước 15/6/2026.



Tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%



Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, thay mặt Đoàn kiểm tra số 24, đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá cao trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kế hoạch, lịch làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đối với nội dung giám sát Đợt 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của đoàn; kết quả giám sát cơ bản phản ánh đúng tình hình, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương.



Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 chúc mừng Hà Tĩnh trong Quý I/2026, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% (theo kịch bản là 11,7%); tổng thu ngân sách đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tỉnh chấp thuận đầu tư nhiều dự án đầu tư, góp phần tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.



Theo đồng chí Phạm Gia Túc, đạt được kết quả này do tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các văn bản, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình hành động của tỉnh. Hà Tĩnh đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.



Kết quả từ quá trình làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát Đợt 1 đã chứng minh, tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Hội đồng Bầu cử quốc gia về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm rất cao, trong đó tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm của Hà Tĩnh thuộc top dẫn đầu trong cả nước, thực sự là ngày hội của toàn dân.



Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt kết quả hết sức ấn tượng; an ninh, quốc phòng được giữ vững, đặc biệt từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy đã góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số…



Đánh giá Hà Tĩnh là điểm sáng trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, không chỉ làm tốt cho địa phương mình, Hà Tĩnh cần đóng góp để hình thành những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để cả nước cùng thực hiện tốt, nhất là nội dung về thực hiện Nghị quyết 57 và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí cũng yêu cầu, Hà Tĩnh cần bám sát chương trình hành động, các chủ trương, chính sách của Trung ương, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.



Về kế hoạch kiểm tra Đợt 2, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng yêu cầu, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và đảm bảo chất lượng báo cáo theo đề cương, phối hợp với Đoàn để cuộc kiểm tra đạt chất lượng, đúng tiến độ.



Xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho cả giai đoạn và năm 2026



Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm tiếp thu đầy đủ các nội dung của Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát Đợt 1, trong đó có những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra và khẳng định tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng thời nêu rõ, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, tiếp tục tuyên truyền, triển khai đến từng chi bộ, từng đảng viên; gắn việc thực hiện Nghị quyết với từng chương trình, dự án, từng công việc cụ thể.



Về 4 nội dung kiểm tra của Đợt 2 sắp tới, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đã báo cáo khái quát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.



Cụ thể, về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tập trung đảm bảo các điều kiện về nhân lực, trụ sở, phương tiện và kinh phí để vận hành bộ máy sau sắp xếp, gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản vận hành ổn định, phát huy được hiệu quả trên các mặt, tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân.



Về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ 20 với 28 nhóm nội dung, 36 chỉ tiêu và 173 nhiệm vụ, dự án cụ thể. Tĩnh xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 theo từng quý, cho 21 ngành kinh tế cấp I với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.



Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ; ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; đồng thời thành lập các Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát.



Tỉnh đã triển khai các nền tảng số trọng điểm như IOC, SOC; xây dựng khung kiến trúc chính quyền số, đô thị thông minh và cơ sở dữ liệu dùng chung. Huy động trên 556 tỷ đồng để phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin và nguồn nhân lực. Đưa vào vận hành ứng dụng công dân số i-HaTinh (tích hợp phản ánh hiện trường), sau 15 ngày hoạt động đã nhận được đánh giá tích cực từ người dân. Đã thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao (ô tô điện, pin lithium…), góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP từ 5,72% (2021) lên 7,68% (2025).



Về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện quy định và hướng dẫn của Trung ương, Hà Tĩnh cũng đã kịp thời cụ thể hóa quy định tại địa phương để thực hiện; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo hướng rõ nội dung, có tính lượng hóa, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, hình thức.



Công tác kiểm điểm được tổ chức dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, đúng đối tượng, đi vào trọng tâm, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm cá nhân với trách nhiệm tập thể và người đứng đầu...



Với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, để đảm bảo thực hiện kế hoạch kiểm tra Đợt 2 của Đoàn kiểm tra, giám sát số 24, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết tỉnh sẽ chuẩn bị báo cáo các nội dung kiểm tra theo đề cương của Đoàn; rà soát cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan; bố trí đúng thành phần dự làm việc; chủ động trao đổi, làm rõ nội dung theo yêu cầu…

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị nội dung; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo dõi, đôn đốc chung, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm sự thống nhất, kịp thời trong xử lý công việc…/.