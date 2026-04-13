Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm tra số 20 đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 của 22 đoàn kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Theo báo cáo của Đoàn, qua kiểm tra, giám sát đợt 1 đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Đoàn Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, giám sát ở cơ sở, hoàn thành nội dung giám sát đợt 1 theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

Báo cáo của Đoàn cho thấy, đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo Chỉ thị số 01-CT/TW, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành kế hoạch và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình thực hiện và chương trình này đảm bảo các nguyên tắc cũng như bao quát tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2025-2030; thể hiện quyết tâm chính trị, khát vọng phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đúng quy trình, tiến độ; quyết định thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kết thúc ngày 15/3/2026, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc bỏ phiếu và thực hiện các công việc sau bầu cử theo đúng quy định. Tổng số cử tri toàn tỉnh là 391.660, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 391.395 cử tri, đạt 99,93%. Toàn bộ 3 đơn vị bầu cử đều bầu đủ 7 Đại biểu Quốc hội theo đúng cơ cấu và bầu đủ số lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, việc kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 20 không nhằm phát hiện vi phạm hay quy trách nhiệm cá nhân, mà nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng bộ máy. Do đó, cần nhận thức rõ đây không phải kiểm tra để “bắt lỗi”, mà để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị. Nếu không làm rõ được thì sẽ không khắc phục được.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trước đây dự kiến thời gian kiểm tra làm hai đợt: tháng 3 và tháng 9. Tuy nhiên, do yêu cầu phát triển, nếu kiểm tra vào tháng 9 thì các vấn đề phát hiện sẽ khó xử lý kịp trong năm. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định đẩy sớm lên tháng 6 để kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trên cơ sở tự kiểm tra của địa phương, đồng thời lựa chọn một số tổ chức đảng, loại hình phù hợp với bốn nội dung trọng tâm để kiểm tra sâu, bảo đảm đánh giá đúng thực chất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh, đối với tỉnh Cao Bằng, ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả trong triển khai các nội dung; công tác chuẩn bị tự kiểm tra, tự đánh giá đầy đủ, có ưu điểm, hạn chế và kiến nghị cụ thể. Sau khi thực hiện các chỉ đạo, Cao Bằng đã chủ động bổ sung vào chương trình hành động, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm, thể hiện “sáu rõ”, bám sát thực tiễn. Trong công tác bầu cử, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt. Tỷ lệ cử tri tham gia rất cao, thể hiện sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức trách nhiệm và tinh thần yêu nước của nhân dân.

Tuy nhiên, các kiến nghị của tỉnh còn chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào một số nội dung như ngân sách, hạ tầng, đường cao tốc; chưa đi sâu vào các vấn đề thể chế, những khó khăn thực chất đang đặt ra. Từ kết quả giám sát, cần tiếp tục triển khai nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gắn với mục tiêu Đại hội XIV của Đảng; cụ thể hóa phù hợp với điều kiện địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy, tạo môi trường thuận lợi cho người dân phát triển, cống hiến. Tỉnh cần đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch; quy hoạch đúng sẽ tạo động lực phát triển; ngược lại, quy hoạch không phù hợp có thể kìm hãm phát triển, làm mất niềm tin của nhà đầu tư. Vì vậy, phải xây dựng niềm tin từ thể chế, quy định và hành động thực tế; tuyên truyền phải đi đôi với thực hiện.

Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là trụ cột quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác. Hiện nay tỉnh mới dừng ở mức tin học hóa, chưa phải chuyển đổi số thực sự. Mục tiêu là xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, kết nối, cho phép nắm bắt thông tin theo thời gian thực để phục vụ quản lý và phát triển.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định, trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng Đoàn kiểm tra số 20 triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2; chỉ đạo các cơ quan liên quan, nghiêm túc khắc phục các vấn đề được Đoàn kiểm tra chỉ ra qua kiểm tra, giám sát./.