Nhà thiết kế Nguyễn Thuỳ Linh (thứ hai, từ trái qua) cùng các nhà phê bình thời trang Nga. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ý tưởng tổ chức show diễn tại lâu đài Petrovsky, công trình kiến trúc từ thế kỷ XVIII, một trong những công trình di sản của nước Nga, hình thành từ tình yêu với kiến trúc cổ. Khi liên hệ đặt vấn đề về địa điểm tổ chức show, nhà thiết kế Thùy Linh cũng không ngờ Ban quản lý lâu đài với thiện cảm về đất nước và con người Việt Nam đã đồng ý “mở cửa” di sản của mình. Tình yêu nước Nga đã gặp tình yêu đất Việt trong một đêm trình diễn thời trang Việt Nam cho bạn bè nước Nga.

SOGNO NIGHT giới thiệu bộ sưu tập dạ hội khoảng 40 bộ trang phục theo phong cách hoàng gia, hướng tới sự lộng lẫy và bay bổng để phù hợp với không gian lâu đài. Chất liệu chính - vải tafta, kết hợp nhung, lụa và các chi tiết đính kết đá cao cấp trên nền vải voan trong suốt – qua bước diễn của các người mẫu Nga và Việt - trân trọng kể với người xem về tình yêu ấy, về một làn gió mới mang theo hương hoa sữa Hà Nội lan toả tại Moskva.

SOGNO là tâm huyết, là khát vọng mang thời trang Việt Nam đến với nước Nga. SOGNO không giới thiệu áo dài vốn chủ yếu thịnh hành trong người Việt, mà giới thiệu trang phục dạ hội châu Âu – món quà của nhà thiết kế Việt Nam dành cho người Nga ở trên đất Nga, như buổi “trình làng” về tài năng, về sự thú vị, về gu thẩm mỹ Việt với bạn bè Nga. Ở chiều ngược lại, nhà thiết kế Thuỳ Linh nhận xét người Nga rất thích thời trang, và có tiêu chuẩn thời trang rất cao, ăn mặc “đẹp không thua gì bất cứ kinh đô thời trang nào” và chị cũng muốn chia sẻ với khán giả Việt Nam của mình về cảm nhận đó.

Show diễn "SOGNO NIGHT" tại lâu đài Petrovsky (Moskva). Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Khán giả tại SOGNO NIGHT không chỉ có người yêu thời trang, các nhà phê bình thời trang, đại diện các tạp chí mốt, các công ty thời trang, tổ chức sự kiện, mà còn có cả đại diện của ngành du lịch Nga. Không chỉ là sự kiện biểu diễn, SOGNO NIGHT còn hướng tới việc kết nối cộng đồng sáng tạo và thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa Việt Nam, Nga và bạn bè quốc tế.

Nhắc lại sự kiện Festival văn hoá Việt Nam hồi tháng 5/2025 đã thu hút gần 1 triệu người tham quan tại trung tâm Moskva, Phó chủ tịch Uỷ ban Du lịch Moskva Bulat Nurmukhanov nhận định SOGNO NIGHT đã tiếp nối cuộc đối thoại văn hoá giữa hai nước. Ông đánh giá tích cực chất lượng của buổi diễn, và hy vọng các nhà thiết kế Việt Nam sẽ sớm tham dự Tuần lễ thời trang Moskva, mở ra hướng hợp tác mới giữa thủ đô nước Nga với các thành phố của Việt Nam.

Show diễn "SOGNO NIGHT" tại lâu đài Petrovsky (Moskva). Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

SOGNO NIGHT và những tràng vỗ tay tán thưởng từ khán giả nước Nga đã đánh dấu một điểm đến chinh phục mới của thời trang Việt, góp thêm một sợi dây liên kết cảm xúc giữa nhân dân hai nước. Thời trang đã nhận thêm vai trò nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam ở xứ sở Bạch Dương./.