Thời tiết ngày 7/6: Bắc và Trung Bộ vào cao điểm nắng nóng gay gắt

Người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm từ 10 giờ đến 16 giờ, tăng cường uống nước, bổ sung chất điện giải, sử dụng trang phục chống nắng trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Cụ thể, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C. Ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.