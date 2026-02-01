Thời tiết ngày 1/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt 2–4 độ

Trên đất liền, ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng nay, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Từ ngày 1 đến đêm 3/2/2026, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và hàng hải./.