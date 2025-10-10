Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025), chiều 10/10 theo giờ địa phương đã diễn ra Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tại thủ đô Bình Nhưỡng.
  Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch KCNA Kim Pyong Ho ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN  

Thỏa thuận hợp tác do Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch KCNA Kim Pyong Ho ký kết nhằm làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác chung, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa hai hãng thông tấn quốc gia.

Hai bên tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với mục tiêu chính thức hóa khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa TTXVN và KCNA trong lĩnh vực trao đổi thông tin, trao đổi đoàn lãnh đạo và đoàn phóng viên của mỗi bên, ở rộng hợp tác đa phương phù hợp.

  Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch KCNA Kim Pyong Ho ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN  

Về trao đổi thông tin, hai bên cung cấp miễn phí cho nhau quyền nhận dịch vụ tin tức tiếng Anh, tin ảnh có chú thích tiếng Anh và về các chủ đề mà mỗi bên quan tâm, theo khả năng của bên cung cấp. Hai bên được phép sử dụng và phân phối thông tin được cung cấp trên các trang web và tài khoản chính thức của mình…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025), trưa 10/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Thái Dương Kumsusan đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il.
Xem thêm

Top