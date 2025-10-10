Tin tức
Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên
Thỏa thuận hợp tác do Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch KCNA Kim Pyong Ho ký kết nhằm làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác chung, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa hai hãng thông tấn quốc gia.
Hai bên tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với mục tiêu chính thức hóa khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa TTXVN và KCNA trong lĩnh vực trao đổi thông tin, trao đổi đoàn lãnh đạo và đoàn phóng viên của mỗi bên, ở rộng hợp tác đa phương phù hợp.
Về trao đổi thông tin, hai bên cung cấp miễn phí cho nhau quyền nhận dịch vụ tin tức tiếng Anh, tin ảnh có chú thích tiếng Anh và về các chủ đề mà mỗi bên quan tâm, theo khả năng của bên cung cấp. Hai bên được phép sử dụng và phân phối thông tin được cung cấp trên các trang web và tài khoản chính thức của mình…/.