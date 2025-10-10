Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch KCNA Kim Pyong Ho ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Thỏa thuận hợp tác do Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch KCNA Kim Pyong Ho ký kết nhằm làm sâu sắc và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác chung, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa hai hãng thông tấn quốc gia.

Hai bên tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với mục tiêu chính thức hóa khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa TTXVN và KCNA trong lĩnh vực trao đổi thông tin, trao đổi đoàn lãnh đạo và đoàn phóng viên của mỗi bên, ở rộng hợp tác đa phương phù hợp.