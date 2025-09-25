Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện thành công những mục tiêu phát triển chiến lược đã đề ra; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông.

Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển nổi bật về kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực châu Á. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ nhất trí với đề xuất của Chủ tịch nước Lương Cường về việc thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao trong thời gian tới, đồng thời cho rằng hai nước đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển quan hệ lên tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo tỏ sự hài lòng với những bước tiến vượt bậc của quan hệ hai nước trong những năm gần đây và cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển quan hệ lên tầm cao mới; nhất trí tiếp tục phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỷ USD, đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư, trong đó thúc đẩy một Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Hai bên cũng đã thảo luận về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, quốc phòng - an ninh, du lịch, giao lưu nhân dân; nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đồng thời trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vui vẻ cảm ơn và nhận lời mời./.