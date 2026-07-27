Thiếu tướng Tô Anh Dũng được chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ. Đồng chí Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra. Tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Anh Dũng, trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra...

* Tại kỳ họp diễn ra sau đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đồng chí Tô Anh Dũng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trước cử tri và gần 4,3 triệu nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “6 rõ“ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền xử lý); phát huy tinh thần “7 dám" (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung), với phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cùng tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Để tập thể UBND tỉnh và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Tô Anh Dũng mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; sự quan tâm, chia sẻ, những ý kiến đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh...

Thiếu tướng Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị học; Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 10/1997 đến tháng 12/2004, đồng chí là cán bộ Công an huyện Gia Lâm và Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội). Từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2016, đồng chí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Công an phường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng Công an phường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội). Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2020, đồng chí là: Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên; Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (thành phố Hà Nội); từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022, là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2025, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); từ tháng 6/2025 đến nay, là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa./.