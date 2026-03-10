Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, trao các phần quà cho thiếu nhi. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Đây là hoạt động thường niên của các liên đội trên cả nước, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), đồng thời hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu chính ở phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối trực tiếp với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố; đồng thời phát trực tuyến tới hàng chục nghìn điểm trường trên cả nước. Hơn 15,9 triệu đội viên, thiếu nhi tại gần 25.000 liên đội đã tham gia hưởng ứng bằng nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí thi đua học tập, rèn luyện trong thiếu nhi cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phát động đợt thi đua cao điểm trong thiếu nhi cả nước từ ngày 10/3 đến ngày 19/5/2026 với chủ đề “Đội ta lớn lên cùng đất nước”, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, trao các phần quà cho thiếu nhi. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Đợt thi đua tập trung vào nhiều hoạt động giáo dục và trải nghiệm dành cho thiếu nhi như sinh hoạt Đội theo chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; các sân chơi sáng tạo khoa học, ngoại ngữ; cuộc thi tìm hiểu lịch sử; hành trình về nguồn và các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại ngày hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh ngày 17/9/1946 “Cái quý nhất của con người là sức khỏe” đã trở thành động lực để các thế hệ thiếu nhi Việt Nam chú trọng rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, qua đó tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Thông qua các hoạt động của ngày hội, thiếu nhi có thêm cơ hội rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện; đồng thời mong muốn các thầy cô giáo, phụ trách Đội và gia đình tiếp tục đồng hành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi.

Hàng trăm thiếu nhi tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Ngày hội cũng ghi nhận sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức các sân chơi, trao học bổng và tặng quà thiếu nhi, góp phần tạo nên một chương trình ý nghĩa, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện trong thế hệ măng non của đất nước./.