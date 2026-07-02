Thiết thực kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết công trình báo chí dữ liệu được xây dựng từ nguồn tư liệu trong tập sách “50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2025” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Qua quá trình biên tập, số hóa và ứng dụng công nghệ, công trình được thể hiện bằng ngôn ngữ báo chí hiện đại, phù hợp xu hướng tiếp nhận thông tin trên môi trường số, đặc biệt hướng đến độc giả trẻ.

Các tác giả đoạt giải cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng”, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Công trình được kết cấu thành 5 chủ đề lớn, tái hiện hành trình phát triển của thành phố từ Mùa Xuân toàn thắng đến Thành phố mang tên Bác; bản lĩnh đi trước, mở đường đổi mới; những phong trào nhân văn; dáng vóc đô thị hiện đại; đến khát vọng vươn tầm đô thị thông minh, sáng tạo và hội nhập. Đặc biệt, 50 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Thành phố được số hóa thành các thẻ thông tin đa phương tiện, tích hợp bài viết, hình ảnh, phim tư liệu, đồ họa và nhiều dữ liệu liên quan, giúp người đọc dễ dàng tra cứu chỉ bằng thao tác trên thiết bị di động.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng”. Từ các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để triển lãm và trao 16 giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng được trao cho tác phẩm “50 mùa xuân rạng rỡ Thành phố mang tên Bác” của tác giả Trần Lê Huy.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên vàng”. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Ban Giám khảo, dù thời gian phát động ngắn, cuộc thi vẫn thu hút nhiều tác phẩm có chất lượng, phản ánh sinh động chặng đường 50 năm phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, từ các công trình thế kỷ, thành tựu khoa học - công nghệ đến vẻ đẹp của một đô thị nghĩa tình sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển lãm 30 tác phẩm đoạt giải và vào chung khảo được tổ chức tại sảnh tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng đến hết ngày 7/7/2026, mang đến những góc nhìn chân thực về một Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển./.