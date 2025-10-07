Thiết lập quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai thành phố cảng của Việt Nam và Pháp

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng và Thị trưởng thành phố Le Havre Édouard Philippe trao đổi Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai thành phố cảng. Ảnh: TTXVN phát

Buổi ký kết có sự chứng kiến của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và bà Caroline Leclercq, Phó Thị trưởng thành phố Le Havre.

Bản ghi nhớ đã mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Le Havre. Hai thành phố cảng đã cam kết hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, quy hoạch đô thị và và cảng biển, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học và du lịch thông qua việc phát huy các di sản văn hóa, nghệ thuật và lịch sử.

Theo đó, Le Havre, nơi được công nhận là “Thành phố cảng thông minh - Smart Port City”, sẽ chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của mình với Đà Nẵng - nơi đang phát triển một cảng nước sâu hiện đại và đặt mục tiêu trở thành trung tâm hàng hải và cảng biển hàng đầu khu vực.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp và tổ chức tại Le Havre như Soget, Towt, Logivet France và Seafrigo… cam kết thúc đẩy hợp tác, kết hợp tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sinh thái và phát triển bền vững của cả hai địa phương.

Đặc biệt, về giáo dục đại học, Đà Nẵng và Le Havre mong muốn mở rộng thêm quan hệ hợp tác tích cực hiện nay với các trao đổi trong nhiều lĩnh vực khác. Trong hơn 2 năm qua, các trường đại học của hai thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong các chương trình trao đổi sinh viên và nghiên cứu về lĩnh vực hàng hải và cảng biển. Mỗi năm, khoảng 20 sinh viên Việt Nam nộp hồ sơ theo học tại Đại học Le Havre.

Trường EM Normandie - một trong những trường đại học nổi tiếng về quản trị kinh doanh của Pháp - cũng duy trì mối liên hệ hợp tác rất mật thiết với Việt Nam, kết quả của nhiều năm trao đổi và hợp tác học thuật. EM Normandie hiện có một cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo các nhà quản lý cấp cao của 25 tập đoàn lớn của Việt Nam. Ngoài ra, trường Sciences Po - chuyên về nghiên cứu quốc tế - cũng đóng góp tích cực vào việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước thông qua các chương trình trao đổi đại học và nghiên cứu chung.

Trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện từ cuối năm 2024, việc thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và Le Havre có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hứa hẹn mang lại nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng dẫn đầu đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải, logistics và đại diện các trường đại học tại Le Havre. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục kết nối các đối tác Pháp để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển trung tâm tài chính.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, đề nghị Đại sứ Đinh Toàn Thắng hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương và kết nối các đối tác Pháp quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng./.

