Thiết kế thành công phần mềm hỗ trợ người khiếm thính - dự án sinh viên tỏa sáng nhân văn

Phần mềm "Your voice" được các bạn sinh viên Trường đại học Lạc Hồng cho người khiếm thính trải nghiệm thực tế và nhận được phản hồi tích cực. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Em Bùi Bình Minh, sinh viên năm 4, khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Lạc Hồng cho biết, nhóm thực hiện dự án này gồm 10 sinh viên và dưới sự hướng dẫn của giảng viên Bùi Xuân Cảnh (Trường đại học Lạc Hồng). Bình Minh cho biết, trước đây, Minh cùng một nhóm bạn thuê một chuyến xe ba gác để vận chuyển đồ. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, nhóm phát hiện ra chú lái xe bị khiếm thính và rất khó khăn để giao tiếp được với chú. Trải nghiệm này để lại nhiều suy nghĩ trong nhóm, từ đó ý tưởng về một dự án hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu dần hình thành.

Ngay sau đó, các thành viên trong nhóm đã xây dựng ý tưởng, nghiên cứu và lập kế hoạch triển khai. Để phát triển dự án, nhóm đã ứng dụng công nghệ học máy, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu từ từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

Giảng viên Bùi Xuân Cảnh, Trường đại học Lạc Hồng cho biết, trải qua 3 tháng nghiên cứu, nhóm sinh viên đã sáng chế và thử nghiệm thành công ứng dụng Your voice. Ứng dụng được thiết kế với 3 chức năng chính: Chức năng đầu tiên là phiên dịch từ giọng nói hoặc văn bản sang ngôn ngữ ký hiệu dưới dạng video hoạt họa nhằm giúp người khiếm thính dễ dàng nắm bắt nội dung giao tiếp như trò chuyện, làm việc hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Nhóm sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng đã ứng dụng công nghệ học máy, huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu của từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam để chế tạo phần mềm "Your voice" hỗ trợ người khiếm thính. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Chức năng thứ 2 là nhận diện và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu từ cử chỉ tay thông qua camera của thiết bị. Ứng dụng này sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh và học máy để phân tích các động tác tay của người dùng, từ đó phiên dịch thành văn bản hoặc giọng nói, giúp người khiếm thính có thể truyền đạt thông tin cho người bình thường một cách dễ dàng và trực tiếp hơn.

Chức năng thứ 3 là xây dựng một cộng đồng học tập và kết nối. Đây được xem là mạng xã hội để người khiếm thính giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời là môi trường để tất cả mọi người có thể học hỏi và rèn luyện ngôn ngữ ký hiệu. Ứng dụng sẽ có các khóa học ngắn, các bài giảng cơ bản, trò chơi tương tác và hoạt động cộng đồng để người dùng giao lưu, học tập. Điều này góp phần nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy sự hòa nhập và giảm thiểu khoảng cách giữa người khiếm thính và cộng đồng.

Đặc biệt, ứng dụng còn tích hợp một mục riêng dành cho việc giới thiệu và kết nối việc làm, giúp người khiếm thính có thể tiếp cận với các cơ hội nghề nghiệp phù hợp với năng lực và mong muốn. Qua đó, dự án không chỉ dừng lại ở hỗ trợ giao tiếp, mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng sống, nâng cao sự tự tin và vị thế của người khiếm thính trong xã hội.

Trưởng nhóm Hoàng Gia Huy cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, khó khăn lớn nhất mà nhóm gặp phải chính là việc tiếp cận với những người khiếm thính để xin phản hồi và góp ý thực tế. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ khá e ngại và không muốn người khác biết về tình trạng của mình nên việc tiếp cận gặp nhiều trở ngại.

“Chúng tôi nhờ sự kết nối từ các thầy cô trong trường nên đã có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe chia sẻ từ những người khiếm thính. Từ những cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi hiểu hơn về nhu cầu thực sự và được tiếp thêm động lực để phát triển dự án một cách ý nghĩa và gần gũi hơn với những người khiếm thính”, Gia Huy chia sẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, nhóm sinh viên của trường đã mang theo dự án Your voice tham dự cuộc thi Global Best M-Gov Award 2026, vượt qua trên 5.000 dự án của 126 quốc gia để giành giải Bạc. Đây là niềm vinh dự, tự hào cho toàn thể giáo viên và sinh viên của nhà trường, là kết quả cho sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tập thể giáo viên, sinh viên. Để có được những thành quả này, thời gian qua, nhà trường đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực và định hướng các nội dung đào tạo có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn vào giảng dạy.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết, Your voice là một dự án mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, các bạn sinh viên đã vận dụng kiến thức của mình, áp dụng công nghệ AI để hỗ trợ những người khiếm thính có chất lượng sống tốt hơn. Điều này còn cho thấy định hướng giáo dục - chú trọng Dạy làm người luôn được nhà trường coi trọng đã trở thành hiện thực./.