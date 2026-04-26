Thiêng liêng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại Malaysia

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia dâng hương tại buổi lễ. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Sự kiện diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của Đại sứ Đinh Ngọc Linh, đại diện các hội đoàn, trí thức, sinh viên cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Malaysia.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch MVFA, khẳng định ngày Giỗ Tổ là sợi dây kết nối triệu trái tim người Việt khắp năm châu để cùng gìn giữ bản sắc dân tộc và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Bà cho rằng đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước và tự hào dân tộc. Đại diện kiều bào cũng chia sẻ về những nỗ lực bền bỉ trong việc kết nối cộng đồng và gìn giữ văn hóa, tiêu biểu là việc duy trì và mở thêm các lớp tiếng Việt tại Malaysia nhằm xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nghĩa tình.

Biểu diễn văn nghệ của cộng đồng người Việt. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, ông Nguyễn Bá Tân, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác cộng đồng, đã nhấn mạnh về giá trị trường tồn của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông khẳng định buổi lễ góp phần giáo dục các thế hệ, nhất là thế hệ thứ 2 và thứ 3, hiểu rõ hơn về cội nguồn lịch sử, luôn hướng về quê hương và tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Ông cũng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục đồng lòng, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại và đóng góp tích cực vào vị thế của người Việt trong xã hội Malaysia.

Đại diện cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Malaysia, em Noor Linh Soraya Binti Buang (Bảo Trân), học sinh Câu lạc bộ Tiếng Việt, đã bày tỏ sự xúc động khi được tham gia nghi lễ hướng về cội nguồn. Em chia sẻ đầy tự hào: “Đối với chúng con, việc học tiếng Việt không chỉ là học một ngôn ngữ, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn của chính mình, là cách để hiểu hơn về gia đình, về dân tộc, và để tự hào nói rằng: ‘Con là người Việt Nam’”. Đại diện thế hệ trẻ tại Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn tiếng Việt và các giá trị văn hóa để bản sắc dân tộc luôn được duy trì và phát triển trong tương lai.

Sinh viên tiếng Việt của Đại học Malaya và học sinh CLB tiếng Việt đồng ca bài “Nổi trống lên”. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Trong không gian văn hóa ấm cúng, chị Hà Ngọc Khánh đến từ bang Johor bày tỏ, buổi lễ này rất có ý nghĩa đối với những người con xa quê hương ở Malaysia. Lễ giỗ tổ là phong tục rất đẹp của người Việt Nam cần được duy trì vì giúp kiều bào nhớ về cội nguồn và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước.

Cùng chung niềm tự hào, chị Trần Thị Lyly, bang Johor, cho rằng Lễ Giỗ Tổ chính là sợi dây kết nối bền chặt những người con xa xứ. Chị chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được sống trong không gian văn hóa dân tộc đầy xúc động và hào hùng này. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực gìn giữ nét đẹp văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ cho các thế hệ mai sau”. Đối với cô giáo dạy tiếng Việt cho cộng đồng này, việc duy trì bản sắc dân tộc cho con em là trách nhiệm và là cách để nuôi dưỡng tình yêu quê hương từ nơi đất khách.

Đặc biệt, buổi lễ còn có sự góp mặt của các sinh viên học tiếng Việt tại trường Đại học Malaya. Sinh viên Richie cho biết đây là lần đầu tiên em được tham dự một sự kiện thiêng liêng và trải nghiệm hết sức quý giá. Richie hào hứng cho rằng việc cùng nhau tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử chính là cầu nối tuyệt vời nhất để người dân hai nước Đông Nam Á thêm hiểu và xích lại gần nhau hơn. Richie cùng các bạn học Malaysia đã chuẩn bị tiết mục “Con rồng cháu Tiên” như một cách thể hiện sự trân trọng đối với văn hóa Việt Nam.

Sau nghi thức dâng hương và đọc văn khấn thành kính, không gian buổi lễ trở nên sôi động với chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc quê hương. Các tiết mục như múa “Hào khí Việt Nam”, tốp ca “Nổi trống lên các bạn ơi!” và “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng người xem.

Chương trình kết thúc bằng buổi liên hoan ẩm thực với những món ăn truyền thống, tạo không gian giao lưu ấm áp, giúp những người con xa xứ thêm gắn kết và vơi đi nỗi nhớ quê nhà trong ngày hướng về đất Tổ./.