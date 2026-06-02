Thị trường xăng E10 tại Hà Nội ổn định trong ngày đầu triển khai

Ghi nhận tại Hà Nội trong ngày đầu triển khai cho thấy thị trường vận hành ổn định, nguồn cung được bảo đảm, trong khi phần lớn người tiêu dùng thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng trải nghiệm loại nhiên liệu mới, dù vẫn còn những băn khoăn nhất định liên quan đến chất lượng và khả năng tương thích với phương tiện.

Thị trường vận hành thông suốt, nguồn cung dồi dào



Ngay từ sáng sớm ngày 1/6, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt đưa xăng E10 vào hệ thống phân phối theo đúng lộ trình của cơ quan quản lý nhà nước. Tại các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Lương Bằng, Láng hay Phạm Văn Đồng, hoạt động mua bán diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay tâm lý e ngại trước sản phẩm mới.

Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh xăng dầu của PVOIL ngày 1/6. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại nhiều cây xăng, nhân viên bán hàng chủ động giới thiệu cho khách về thành phần, công dụng và những lợi ích môi trường của xăng E10. Không ít người tiêu dùng sau khi được tư vấn đã lựa chọn loại nhiên liệu này thay cho các dòng xăng truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Hùng, quản lý một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội cho biết đơn vị đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Hệ thống bể chứa được vệ sinh, kiểm định kỹ thuật, các cột bơm được rà soát, trong khi đội ngũ nhân viên được tập huấn để có thể giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Theo ông Hùng, phần lớn người dân hiện nay đã quen với việc sử dụng xăng sinh học E5 nên không còn quá bỡ ngỡ khi chuyển sang E10.

“Khách hàng quan tâm nhất vẫn là chất lượng nhiên liệu, mức tiêu hao và khả năng phù hợp với động cơ. Khi được giải thích rõ rằng E10 là bước phát triển tiếp theo của E5 và đã được kiểm nghiệm về tính an toàn, nhiều người sẵn sàng lựa chọn để trải nghiệm”, ông Hùng chia sẻ.

Đại diện một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội cho biết việc triển khai E10 đã được chuẩn bị trong thời gian dài. Nguồn ethanol phối trộn cũng như hệ thống logistics được bảo đảm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.

Theo vị đại diện này, trong ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ E10 tại một số điểm bán khá khả quan. Doanh nghiệp kỳ vọng mức độ chấp nhận của người tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng khi các thông tin về sản phẩm được phổ biến rộng rãi hơn.

Các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nhận định việc chuyển đổi sang E10 lần này có thuận lợi hơn nhiều so với giai đoạn triển khai E5 trước đây. Sau nhiều năm làm quen với nhiên liệu sinh học, nhận thức của người dân đã được nâng lên đáng kể. Đây là cơ sở quan trọng để E10 nhanh chóng mở rộng thị phần trong thời gian tới.



Minh bạch các dữ liệu khoa học



Tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Láng (Hà Nội), anh Trần Đức Minh cho biết đây là lần đầu tiên anh sử dụng E10 cho chiếc xe máy đang đi lại hằng ngày.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên văn phòng tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết ban đầu vẫn có những lo lắng nhất định về khả năng tương thích của E10 đối với động cơ xe đang sử dụng.

“Tôi từng nghe nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội nên cũng có chút băn khoăn. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên cây xăng giải thích và tìm hiểu thêm thông tin từ các cơ quan chức năng, tôi quyết định thử sử dụng để đánh giá thực tế”, chị Lan chia sẻ.

Ghi nhận tại nhiều điểm bán cho thấy đa số người dân đều đã biết đến chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ. Tuy nhiên, một bộ phận người tiêu dùng vẫn mong muốn được cung cấp thêm các dữ liệu khoa học, kết quả thử nghiệm và đánh giá độc lập về tác động của E10 đối với động cơ trong quá trình sử dụng lâu dài. "Tôi có đọc thông tin về loại xăng này và biết rằng trong thành phần có 10% ethanol. Nếu giúp giảm phát thải, thân thiện với môi trường mà vẫn bảo đảm chất lượng thì tôi sẵn sàng sử dụng lâu dài", anh Minh nói.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, đây là tâm lý dễ hiểu khi người dân chuyển sang sử dụng một sản phẩm mới. Thực tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Brazil hay các nước châu Âu, xăng E10 đã được sử dụng phổ biến trong nhiều năm và tương thích với phần lớn các loại động cơ hiện hành.Theo các chuyên gia năng lượng, xăng E10 được pha trộn 10% ethanol sinh học với 90% xăng khoáng, giúp giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính so với nhiên liệu truyền thống. Việc gia tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu sinh học cũng góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, nâng cao tính chủ động về an ninh năng lượng quốc gia.