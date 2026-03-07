Thị trường xăng dầu Hà Nội ổn định sau kỳ điều chỉnh giá ngày 5/3​

Hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra ổn định sáng ngày 7/3/2026 tại cửa hàng xăng dầu số 04 trên Phố Trần Hưng Đạo. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu duy trì hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản được đảm bảo, chưa ghi nhận hiện tượng khan hiếm hoặc gián đoạn kinh doanh.

Theo thông báo của liên bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ ngày 5/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng lên mức hơn 21.400 đồng/lít; xăng RON95-III tăng lên hơn 22.300 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh, trong đó dầu diesel vượt mức 23.000 đồng/lít, dầu hỏa trên 26.000 đồng/lít.

Cơ quan điều hành cho biết việc điều chỉnh giá lần này nhằm bám sát diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây. Trong kỳ điều hành vừa qua, giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng do nhiều yếu tố như biến động nguồn cung, căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực và những thay đổi trong chính sách sản lượng của các nước sản xuất dầu.

Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu trong nước, buộc cơ quan điều hành phải điều chỉnh để bảo đảm nguyên tắc vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sáng ngày 7/3, tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định. Tại các tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Trần Khát Chân hay khu vực vành đai 3, các cửa hàng xăng dầu đều mở cửa phục vụ khách hàng bình thường. Lượng phương tiện đến đổ xăng tại các cửa hàng không có biến động lớn so với những ngày trước khi điều chỉnh giá. Hoạt động bán hàng được duy trì liên tục, không xuất hiện tình trạng xếp hàng dài hay gián đoạn nguồn cung.

Chị Nguyễn Thu Nga nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ ngày 5/3, lượng khách đến mua nhiên liệu vẫn ổn định, chủ yếu là phương tiện cá nhân và xe vận tải".

Tại một cửa hàng xăng dầu ở khu vực phía Nam thành phố, đại diện đơn vị kinh doanh cho biết, đến thời điểm này nguồn hàng vẫn được doanh nghiệp đầu mối cung cấp đầy đủ theo kế hoạch, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp vận tải.

Theo các đơn vị bán lẻ, việc tăng giá trong kỳ điều hành vừa qua không gây xáo trộn đáng kể trong hoạt động kinh doanh, bởi người tiêu dùng đã quen với việc giá xăng dầu điều chỉnh theo chu kỳ. Mặc dù thị trường hiện tại ổn định, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến của giá dầu thế giới để có kế hoạch nhập hàng và dự trữ phù hợp.

Đại diện một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại thành phố Hà Nội nhận định, thị trường năng lượng thế giới đang có nhiều biến động khó lường, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và những thay đổi trong chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu lớn. Theo doanh nghiệp này, nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, các kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước thời gian tới có thể tiếp tục có sự điều chỉnh. Bên cạnh đó, một số cửa hàng bán lẻ cũng cho rằng mức chiết khấu từ doanh nghiệp đầu mối là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống bán lẻ. Tuy nhiên, các cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bán hàng bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân.

Trước diễn biến của thị trường xăng dầu, các cơ quan quản lý đã yêu cầu doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản được bảo đảm nhờ sự kết hợp giữa nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp duy trì hoạt động của hệ thống phân phối, không để xảy ra tình trạng găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc đóng cửa không có lý do chính đáng.

Lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cung cầu xăng dầu trên địa bàn, đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý thị trường để kiểm tra hoạt động của các cửa hàng bán lẻ nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong ngày 6/3, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn nhạy cảm của thị trường năng lượng thế giới.

Cụ thể, thực hiện Văn bản số 1700/SCT-QLTM ngày 5/3/2026 của Sở Công Thương Hà Nội về việc triển khai chỉ đạo của Bộ Công Thương đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, cùng với Văn bản số 544/TTTN-NV ngày 3/3/2026 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chỉ đạo 25 Đội Quản lý thị trường trực thuộc chủ động xuống địa bàn, tăng cường nắm bắt tình hình tại các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Song song với hoạt động kiểm tra, các đội quản lý thị trường cũng đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật thông tin về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Tính đến 11 giờ ngày 7/3, ghi nhận cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Hà Nội khá ổn định sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Nhiều người dân cho rằng việc giá xăng dầu tăng hoặc giảm theo diễn biến của thị trường thế giới là điều đã diễn ra trong nhiều năm qua. Một số tài xế vận tải và dịch vụ cho biết, chi phí nhiên liệu là yếu tố quan trọng trong tổng chi phí hoạt động. Vì vậy, khi giá xăng dầu tăng, doanh nghiệp và người lao động buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác phương tiện để tiết kiệm chi phí.Tuy vậy, phần lớn ý kiến cho rằng mức tăng giá lần này chưa gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định: Thị trường xăng dầu thời gian tới có thể tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố quốc tế như căng thẳng địa chính trị, biến động nguồn cung dầu thô, chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu lớn cũng như diễn biến của kinh tế toàn cầu.

Theo ông Thịnh, việc điều hành giá xăng dầu trong nước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.



Hiện nay, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, nguồn cung được duy trì ổn định. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời có các biện pháp điều hành phù hợp./.