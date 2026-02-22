Thị trường mùng 6 Tết: Hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định

Theo Bộ Công Thương, mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ hoá vàng, liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả; trong khi thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê ra thành phố. Giá cả nhìn chung ổn định, một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản giảm nhẹ so với các ngày mùng 3–4 nhờ nguồn cung tăng.

Khách hàng lựa chọn mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Coopmart Nguyễn Trãi, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart, hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng, nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết.

Cùng đó, việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu. Tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ từ 20–40%.

Chương trình bình ổn thị trường được đẩy mạnh triển khai. Tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại TP. Hồ Chí Minh có hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết. Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Hệ thống điểm bán được mở rộng đến khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hoạt động bán hàng lưu động, hội chợ xuân và kết nối cung cầu được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý.

Năm 2026, Bộ Công Thương phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn (bình quân khoảng 2,65 triệu m³/tấn/tháng), bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Các thương nhân đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu chủ động tạo nguồn, duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu, tổ chức cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối. Đến ngày 22/2, chưa phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán trái quy định. Thị trường xăng dầu ổn định, không xảy ra gián đoạn nguồn cung. Doanh nghiệp chấp hành nghiêm niêm yết và bán đúng giá.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết theo Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã chủ động kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử và các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao trong dịp Tết.

Việc nắm địa bàn, theo dõi cung – cầu, giá cả được thực hiện thường xuyên; kiểm soát chặt kho bãi, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và khu vực biên giới. Qua đó, góp phần giữ ổn định thị trường, không để phát sinh điểm nóng về buôn lậu, hàng giả hay đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một vụ việc điển hình tại Quảng Ninh vào ngày 20/2, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, tạm giữ 28.800 quả trứng vịt lộn không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ; trị giá hàng hóa 115,2 triệu đồng; dự kiến xử phạt hành chính 90 triệu đồng theo quy định.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời trong và sau Tết tiếp tục là giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thương mại ngay từ đầu năm mới.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, toàn ngành công thương quán triệt phương châm “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không để kỳ nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.

Trọng tâm của ngành là quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả; duy trì thông suốt hệ thống phân phối, bảo đảm cân đối cung – cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng nâng cao niềm tin và tự hào hàng Việt.

Đối với xăng dầu, tiếp tục rà soát sát tình hình cung – cầu, điều hành linh hoạt, bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Sau Tết, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường ngay từ đầu năm 2026./.